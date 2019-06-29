"العسكري السوداني": قطر أشد من عادانا والجزيرة موجهة ضدنا

قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو، إن قطر أبدت عداءً شديداً ضد المجلس العسكري في البلاد.

وأوضح نائب رئيس المجلس العسكري السوداني في مقابلة، نشرتها وكالة "سبوتنيك"، أن سبب عداء قطر، للمجلس رفض الأخير استقبال موفدين قطريين إلى الخرطوم بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وقال:"قاطعناهم ولم نستقبلهم (..) والمفروض أن نقبلهم مثل الآخرين، لكن كانوا معنا أشد عداوة، وثانياً لديهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية أتى ولم يبلغنا، هو أتى إلى دولة يجب أن يحترموا سيادتها، هو أتى ونحن رفضنا قدومه".

وأضاف المسؤول السوداني أن قناة "الجزيرة" موجهة ضد قوات الدعم السريع، وضد المجلس العسكري، بتوجيه من حكومتها طبعاً، قائلاً: "لنكن واضحين، يجب أن نقول الحقائق، وراءها دولتها قطر، الآن هي دولة موجهة كامل قوتها لتدمر المجلس العسكري، والدعم السريع"، وفق ما أورد موقع "الراكوبة نيوز" السوداني، الخميس.

ويأتي حديث حميدتي بعد نفي سابق من المجلس العسكري في بيان أصدره في أبريل(نيسان) الماضي، وفند فيه وصول وفد قطري إلى الخرطوم، ورفض استقباله.

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