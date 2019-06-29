بالصور| الملكة رانيا تهنئ ابنها في عيد ميلاده: كل عام وأنت سند لبلدك

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press الملكة رانيا

هنأت الملكة رانيا، زوجة ملك الأردن عبدالله بن الحسين، نجلهما حسين بعيد ميلاده، عبر حسابتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" و"إنستجرام".

وقالت ملكة الأردن: "كل عام وأنت سند لبلدك ولأهله وجندي من جنوده.. كل عام والحسين بألف خير"، مرفقة صورة له، مرتديا الشال الأردني مع أزياء "سمي فورمال".

وخلال 60 دقيقة، تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، التي تجاوزت الـ43 ألف تسجيل الإعجاب، ومئات التعليقات المهنئة لنجل الملكة بعيد ميلاده.

يذكر أن الملكة رانيا تزوجت من الأمير عبدالله الثاني بن الحسين في 1993، ورزقا بـ4 أبناء وهم: حسين وإيمان وسلمى وهاشم، ومن أبرز أنشطتها، إطلاق منصة التعليم الإلكترونية المجانية إدراك منذ 4 سنوات، فضلا عن حرصها على المشاركة في الفعاليات الاجتماعية والخيرية والتنموية. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وكان أثير في الآونة الأخيرة، جدل حول قيمة ملابس الملكة رانيا، ما دفعها لإصدار بيان عبر صفحتها عبر موقع "فيس بوك"، جاء فيه أن الغالبية العظمى من ملابس الملكة إما يتم إعارتها لها من قبل دور الأزياء، أو تُقدم كهدايا، أو يتم شراؤها بأسعار تفضيلية مخفضة، في حين تعتمد المدونات في تقديراتها التي تنشرها على القيمة السوقية للملابس فقط، ما يخلق انطباعا خاطئا ومخالفا للواقع.