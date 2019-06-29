"العسكري السوداني": المقترح الإثيوبي صالح للتفاوض ونتطلع لتوافق وطني

قال الفريق شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية والمتحدث الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي بالسودان، فجر السبت، إن المجلس تسلم الوساطة المشتركة الإثيوبية والأفريقية الخميس الماضي.

وأكد كباشي، في بيان مصور على الصفحة الرسمية للمجلس الانتقالي عبر فيسبوك، أن المقترح الإثيوبي في مجمله صالح للتفاوض حول الوصول لاتفاق نهائي لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.

وقال المتحدث الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي "نتطلع لتفاوض جاد ينتهي بتوافق وطني يجمع كل أبناء الشعب".

وتقدم كباشي بالشكر لمبعوثي إثيوبيا وأفريقيا لدورهما الفاعل للوصول إلى توافق سياسي في البلاد.

وفي وقت سابق، قال خالد أحمد عمر، أحد قادة قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اقترح مجلسا سياديا مكونا من 8 مدنيين و7 عسكريين.

وأضاف في حديث مع قناة "الحدث" أن آبي اقترح أيضا رئاسة دورية للمجلس السيادي، مؤكدا تمسك قوى الحرية والتغيير بالسلمية، ورفض اللجوء لأي شكل من أشكال العنف.

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