سعادة عالمية بسبب حمل الزرافة البيضاء الفريدة من نوعها

أعلنت محمية خدمة الحياة البرية في كينيا عن أن زرافة بيضاء نادرة، حامل، وتعد هذه الزرافة هي الوحيدة من نوعها في العالم.

ويوجد في المحمية العديد من الحيوانات النادرة، والتي يحاول العاملون فيها الحفاظ عليهم على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة.

في فبراير من عام 2017 أنجبت الزرافة ذكرا مما أثار أمل الجميع فى أن تستمر الزرافة في الحمل، وتوجه الكينيون للاحتفال بالأخبار السارة وطلبوا من المحمية تقديم أقصى درجات العناية للأنواع المهددة بالانقراض.

ووفقا للتقارير العلمية فإن فترة الحمل من الزرافة هي 14 إلى 15 شهرا، ووصف الكينيون على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يتوقعون الولادة الانتظار بأنه "ساعة أطفال".

وقد لفت هذا الكشف الأنظار إلى وجود أنواع نادرة من الفهود السود في كينيا والتي ثبتت من خلال لقطات للفهد الأسود إلى جانب اثنين من الصغار الشبان في مركز مبالا للأبحاث في مقاطعة لايكيبيا، والمعروفة باسم النمر الأسود، وتم الحفاظ على هذا النوع النادر بشكل سرى للغاية باعتبارها فريدة من نوعها باستخدام الكاميرات النائية العالمية فى سان دييجو، وهى حديقة الحيوان التى تم إعدادها فى أكتوبر 2018، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "kenyans".