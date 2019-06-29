شركة موزيلا تضيف ميزة جديدة لمتصفح فايرفوكس لمنافسة جوجل

تحاول شركة موزيلا المطورة لمتصفح فاير فوكس اللحاق بالمتصفحين الشهيرين جوجل كروم وسفارى الخاص بأبل، عن طريق إضافة بعض التعديلات والمميزات، والتى كان آخرها ميزة جديدة تجعل من السهل على المستخدمين إنشاء كلمات المرور.

ووفقاً لموقع ZDNet الأمريكى، فإن الشركة تعمل على تطوير تلك الميزة فى الوقت الحالى، وتختبرها مع عدد محدود من المستخدمين قبل توفرها للجميع فى أنحاء العالم، وهذا يعنى أنها ليست متوفرة على نسخة Firefox Nightly.

ومن المقرر أن تأتى تلك الميزة فى إصدار Firefox 69 على شكل مربع اختيارات مندرج فى قسم الإعدادات، حيث يستطيع المستخدمين أيجادها فى خانة "الخصوصية والأمان" و"تسجيل الدخول وكلمات المرور".

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كما يمكن لمستخدمى Firefox Nightly، تمكين تلك الميزة من خلال صفحة الإعدادات المتصفح، ثم تمكين إعدادين، وهم signon.generation.available وsignon.generation.enabled، ليجدوا بعدها خيار "إنشاء كلمات مرور قوية" ضمن الإعدادات الرئيسية لفايرفوكس.

وكان فايرفوكس قد أطلقت مدير كلمات المرور للهواتف الذكية والأجهزة المحمولة هذا الشهر، تحت اسم Firefox Lock wise والذى يمكن المستخدمين من الوصول إلى كلمات المرور الموجودة والمحفوظة على متصفح فايرفوكس من خلال الأجهزة المحمولة.

ويأتى هذا التحديث بعد أن طورت شركة جوجل ميزة مثل المقرر طرحها فى أواخر العام الماضى تتيح للمستخدمين إنشاء كلمات المرور عبر متصفحها كروم من خلال إصدارChrome v69.