شكرا لقرائتكم عون لقائد "يونيفيل": سنطلب التجديد للقوات الدولية بلا تعديل في مهامها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعتين في 29 يونيو 2019 - اخر تحديث في 28 يونيو 2019 / 21:34

أبلغ رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب "يونيفيل" الجنرال ستيفانو دل كول، خلال استقباله بعد ظهر أمس في القصر الرئاسي، أن "لبنان سوف يتقدم بطلب رسمي من الامم المتحدة لتجديد ولاية "اليونيفيل" سنة اضافية (في آب/ أغسطس المقبل) وفق المهام والالتزامات المنصوص عليها في القرار 1701، من دون اي تعديل او تبديل".



وأكد الرئيس عون أن "التعاون القائم بين الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" حقق أمنا واستقرارا على الحدود الجنوبية من مصلحة الجميع ان يستمرا، خصوصا وسط الاجواء المضطربة التي تسيطر على الوضع في المنطقة". وأشار الى أن "لبنان يواصل البحث في ترسيم الحدود البحرية والبرية، ويأمل ان يتم التوصل الى نتائج ايجابية في هذا المجال".

وكان الجنرال دل كول عرض مع الرئيس عون الوضع في الجنوب والاتصالات الجارية لترسيم الحدود ودور الامم المتحدة في هذا المجال، منوها ب"الدور الذي يلعبه الجيش اللبناني الى جانب "اليونيفيل" في تطبيق القرار 1701، والتحضيرات الجارية للتمديد ل- "اليونيفيل" ولاية جديدة".

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كما التقى دل كول رئيس الحكومة سعد الحريري، في حضور مندوبة لبنان في الأمم المتحدة السفيرة أمال مدللي ومستشار الرئيس الحريري العسكري العميد مارون حتي.

لبحث الأوضاع الأمنية في الجنوب والمهمات التي تقوم بها "يونيفيل" في المنطقة.

وفد مورغن ستانلي

وكان الرئيس عون التقى وفدا من مصرف "مورغن ستانلي" برئاسة رالف الراهب يرافقه عدد من مستثمري "اليوروبوندز" التي تصدرها الحكومة اللبنانية، الذين ابدوا اهتماما بالوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، واستوضحوا "الاجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة اللبنانية من اجل تفعيل خطة النهوض الاقتصادي والاصلاحات بعد اقرار موازنة 2019".