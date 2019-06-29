عقوبات أميركية على نجل مادورو

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محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 29 يونيو 2019 - اخر تحديث في 28 يونيو 2019 / 21:16

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الجمعة، فرض عقوبات مالية على نجل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.



وتعتبر واشنطن أن نجل الرئيس الفنزويلي، ويُدعى نيكولاس إرنستو مادورو غيرّا، هو «ممثل حالي أو سابق للحكومة» الفنزويلية، بوصفه عضواً «في الجمعية الوطنية التأسيسية غير الشرعية». وتعتبر واشنطن أن نجل الرئيس الفنزويلي، ويُدعى نيكولاس إرنستو مادورو غيرّا، هو «ممثل حالي أو سابق للحكومة» الفنزويلية، بوصفه عضواً «في الجمعية الوطنية التأسيسية غير الشرعية». وأسّس مادورو هذه الجمعية لسحب صلاحيات البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، والذي نصّب رئيسه خوان غوايدو نفسه رئيساً لفنزويلا، واعترفت به نحو 50 دولة، بينها الولايات المتحدة.



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