شكرا لقرائتكم البحرين تستدعي القائم بالأعمال العراقي وتقدم مذكرة احتجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - المنامة -«الحياة» | منذ 4 ساعات في 29 يونيو 2019 - اخر تحديث في 28 يونيو 2019 / 20:34

استدعت وزارة خارجية مملكة البحرين، اليوم (الجمعة)، القائم بأعمال سفارة العراقية لدى مملكة البحرين محمد عدنان الخفاجي .



وقدم الوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية بوزارة الخارجية البحرينية السفير يوسف محمد جميل، للقائم بالأعمال العراقي، مذكرة احتجاج على ما تعرض له مبنى سفارة البحرين في بغداد من اعتداء وأعمال تخريبية مساء أمس (الخميس)، في سلوك غير مسؤول ومرفوض بشدة.

وأضاف السفير يوسف أن وزارة الخارجية البحرينية ترحب بالبيانين الصادرين عن الحكومة العراقية ووزارة خارجية العراقية الرافضين لهذا الاعتداء، مؤكداً أهمية محاسبة المتسببين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات، وأن تقوم الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها في تأمين وحماية سفارة و قنصلية البحرين لدى العراق وجميع العاملين فيهما، وفقا لاتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.