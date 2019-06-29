شكرا لقرائتكم تيمور جنبلاط لإصلاحات فعلية تجفف منابع الفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 29 يونيو 2019 - اخر تحديث في 29 يونيو 2019 / 01:20

قال رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط "إن لبنان والمنطقة يمران في مرحلة صعبة سياسيا، وهناك في طبقتنا السياسية من يطلبون من اصحاب الدخل المحدود والمتوسط التقشف، بدل القيام بإصلاحات فعلية تجفف منابع الفساد، وتؤسس لاقتصاد مبني على العدالة الاجتماعية".



أطلقت مؤسسة وليد جنبلاط للدراسات الجامعية "حملة 2020"، خلال حفل اقامته بدعوة من رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، في فندق "فينيسيا"، بحضور رئيس "اللقاء الديمقراطي" وعدد من الشخصيات والفاعليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وألقت كلمة المؤسسة عضو الهيئة الإدارية الدكتورة يولا قزي التي قالت: "منذ نشأتها في العام 1982 وضعت المؤسسة هدفا أساسيا وجوهريا، وخاضت لأجله هذا التحدي المستمر: محاربة العرف المجتمعي السائد في لبنان، العلم مقابل المال، فمنحت ولا تزال الطلاب الكفوئين المحتاجين للدعم منحا تساعدهم على متابعة الدراسة والعلم في الجامعات الخاصة والرسمية للحصول على أعلى الشهادات".

وتابعت: "مؤسسة وليد جنبلاط للدراسات الجامعية، إلى جانب التمويل بشكل أساسي من رئيسها ومؤسسها وليد جنبلاط، فإنها تستمد مواردها من التبرعات من داخل لبنان وخارجه، ومن مساهمات اعضاء مجلس الامناء والخريجين والفاعليات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية".

"بحلول 2020 نكون قدمنا 20 ألف منحة"

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بدوره، قال جنبلاط: "لا شك ان اللقاءات التي تنظمها مؤسسة وليد جنبلاط للدراسات الجامعية تبقى الأعز الى قلوبنا، لأنها لقاءات الأمل بأجيالنا الشابة وببلدنا مهما اشتدت الظروف، وبالرغم من كل ذلك، وجودنا اليوم هو لمساعدة أجيالنا الشابة ودعم الانتقال من لبنان الحالي الذي أصبح وللأسف منصة لتصدير الطاقات البشرية، الى لبنانِ الإزدهار وفرص العمل".

اضاف: "انطلاقا من إيماننا هذا، نعلن انه وفي عام 2020 المقبل، ستكون مؤسسة وليد جنبلاط للدراسات الجامعية قد قدمت أكثر من عشرين الف وعشرين منحة جامعية لأكثر من 15 ألف طالبة وطالب".

"مواجهة العواصف السياسية"

وتابع: "من واجبنا ان ننظر اليوم بجدية كبيرة الى التطور السريع لسوق العمل، فالشهادة الجامعية وحدها لم تعد تكفي للتميز. لذلك، عقدنا مؤخرا سلسلة من الاتفاقات مع مؤسسات لتدريب الخريجين وتسهيل دخولهم الى سوقِ العمل. كما عقدت المؤسسة مؤتمرا حول الاختصاصات وفرص العمل بحضور خبراء محليين وعالميين، من أجل توجيه أفضل لطلابنا نحو اختصاصات منتجة. إن مبادراتنا وتجاوبكم كانت دائما إيجابية، لكنها ستبقى غير كافية في غياب رؤية تربوية مبنية على المتطلبات الفعلية لسوق العمل اللبناني. كما حان الوقت لأن تشمل أي استراتيجية مقبلة التعليم المهني في لبنان".

وختم: "سبعة وثلاثون عاما من العطاء اثبتت ان إصرارنا سر استمرارنا، تماما كما يشهد كل تاريخنا الحديث على صلابة وصمود المختارة والحزب التقدمي الاشتراكي في مواجهة جميع أنواع العواصف السياسية".