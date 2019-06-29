شكرا لقرائتكم القضاء الفرنسي يستبعد فرضية «اعتداء» في إطلاق نار أمام مسجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 29 يونيو 2019 - اخر تحديث في 28 يونيو 2019 / 19:53

استبعد القضاء الفرنسي فرضية اعتداء في إطلاق نار الخميس أمام مسجد بريست، ما أدى إلى إصابة شخصين، أحدهما إمام المسجد.



وقال مدعي الجمهورية في بريست جان فيليب ريكابي إن «العناصر التي جُمعت حتى الآن لا تسمح بالقول إن ما حصل اعتداء»، مشيراً إلى أن قسم مكافحة الإرهاب في نيابة باريس لم يتعامل مع الملف.

وأُطلقت عيارات نارية الخميس أمام مسجد السنّة، فأُصيب اثنان بجروح، أحدهما الإمام رشيد الجاي الذي تلقى 4 رصاصات، اثنتين في البطن واثنتين في الساقين، فيما تلقى الجريح الآخر رصاصتين في الساقين. لكن المجلس الفرنسي للدين الإسلامي أعلن أنهما «ليسا في خطر».

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وعُثر على المشبوه بإطلاقه النار ميتاً قرب سيارته. ورجّحت الشرطة أن يكون أطلق النار على رأسه، مشيرة إلى أنه ترك وثائق مكتوبة قرب مكان العثور على جثته. وقال مصدر إن المشبوه «ليس معروفاً لأجهزة الشرطة، وليس له ملف، ولا يُعرف بانتمائه الى حركة يمينية متطرفة».

وذكر المندوب العام للمجلس الفرنسي للدين الإسلامي أن «تنظيم داعش هدد رشيد الجاي، لأنه ألقى خطباً تتماشى مع قيم الجمهورية» الفرنسية.

وأشار رومان كايه، وهو متخصص في التيارات السلفية، الى أن الجاي «مُستهدف أيضاً من كل الجماعات المؤيّدة للجهاد واليمين المتطرف».