شكرا لقرائتكم إيران ترى «تقدّماً غير كافٍ» لإنقاذ الاتفاق النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - فيينا، طهران – أ ب، أ ف ب | منذ 6 ساعات في 29 يونيو 2019 - اخر تحديث في 28 يونيو 2019 / 21:20

تحدثت إيران عن «تقدّم غير كافٍ» في جهود لإنقاذ الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، بعد اجتماع مع شركائها المتبقين في الاتفاق، بعدما انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على طهران.



ورعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اجتماعاً في فيينا لمندوبي الدول الخمس (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، إضافة الى إيران التي مثلها نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، والذي حذّر من أن الاجتماع هو «فرصة أخيرة» لإنقاذ الاتفاق، فيما اعتبر الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن اللقاء «سيحدد مصير» الاتفاق.

وقال عراقجي بعد الاجتماع إن ما تم الاتفاق عليه يشكّل «تقدّماً جيداً»، واستدرك: «ما زال غير كافٍ ولا يفي بتوقعات إيران».

وأضاف: «تم اتخاذ قرار في إيران بخفض التزاماتنا (المنصوص عليها في الاتفاق النووي)، ونحن مستمرون في هذه العملية، إن لم تتم تلبية توقعاتنا. أعتقد بأن التقدّم الذي أحرزناه اليوم لن يُعتبر كافياً لوقف عمليتنا، لكن القرار لا يعود إليّ».

وتابع عراقجي أن الأوروبيين أكدوا أن «إنستكس»، الآلية المالية التي شكّلها الأوروبيون لتسهيل التجارة مع إيران والالتفاف على العقوبات الأميركية، «باتت الآن جاهزة والمعاملات الأولى تتم معالجتها بالفعل». واستدرك: «كي تكون إنستكس مفيدة لإيران، على الأوروبيين شراء نفط منها أو التفكير في خطوط ائتمان لهذه الآلية».

وأكدت هيلغا شميد، مساعدة موغيريني، أن الآلية «تعمل الآن، (مع) المعاملات الأولى قيد المعالجة»، مشيرة إلى أن مزيداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستنضمّ إليها. وكتبت على «تويتر» أن محادثات فيينا كانت بنّاءة، مستدركة أن «التنفيذ الكامل والفاعل للاتفاق النووي من جميع الأطراف، لا يزال مفتاح تسوية الأزمة».

في السياق ذاته، أعلن فو كونغ، المدير العام لمراقبة الأسلحة في الخارجية الصينية، أن بلاده ستواصل استيراد نفط من إيران. وأضاف: «نحن لا نتبنّى سياسة تصفير (واردات النفط الإيراني) التي تنتهجها الولايات المتحدة. نرفض الفرض الأحادي للعقوبات».

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الى ذلك، أعلن غلام حسين دهقاني، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده «قدّمت شكوى لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)، بعدما انتهكت طائرة تجسّس مسيّرة أميركية المجال الجوي الإيراني، قبل إسقاطها». وأضاف أن «الشكوى تذكر أن إيران تحتفظ بحق الدفاع عن مجالها الجوي ومواجهة أي انتهاك».

في المقابل، التقى براين هوك، الموفد الأميركي المكلّف ملف إيران، في لندن رئيس المنظمة البحرية الدولية، وهي وكالة السلامة البحرية التابعة للأمم المتحدة، لتبادل معلومات استخباراتية حول «العدوان الإيراني الأخير في مضيق هرمز وحوله».

وقال هوك: «وضعنا أنفسنا في موقف دفاعي صارم، لكننا نخطو خطوات كبرى لاستعادة الردع». وأضاف: «لا يمكنك التعامل مع الولايات المتحدة وإيران، واختار الجميع الولايات المتحدة على إيران لأسباب عدة».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخيراً إلغاء ضربة عسكرية لإيران، بعدما أسقطت طائرة الاستطلاع الأميركية. يأتي ذلك في ظلّ توتر متصاعد بين واشنطن وطهران، لا سيّما بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي، في أيار (مايو) 2018، وإعادتها فرض عقوبات مشددة على إيران، طاولت أخيراً المرشد علي خامنئي وثمانية من قادة «الحرس الثوري» الإيراني، الذي أدرجته الولايات المتحدة على لائحتها للتنظيمات الإرهابية الأجنبية. وتسعى إدارة ترامب الى «تصفير» صادرات طهران من النفط.

في أوساكا، حيث يشارك في قمة مجموعة العشرين، تطرّق ترامب الى ملف تسوية التوتر بين بلاده وإيران، قائلاً: «لدينا كثير من الوقت. لا داعي للعجلة، يمكنهم أخذ وقتهم. لا يوجد إطلاقاً أي ضغط. نأمل بأن ينجح الأمر في نهاية المطاف. إذا نجح، سيكون جيداً، وفي حال العكس، ستسمعون بذلك».

لكن الرئيس الصيني شي جينبينغ نبّه الى أن منطقة الخليج تقف «على مفترق طرق في الحرب والسلام»، وزاد: «تقف الصين دوماً إلى جانب السلام وتعارض الحرب».

وكانت طهران أعلنت أنها ستتجاوز أمس الخميس سقف 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 3,67 في المئة، المنصوص عليه في الاتفاق. لكن مصادر ديبلوماسية أفادت بأن إيران لم تتجاوز هذا الحدّ الخميس، وتذرّع مسؤول إيراني في هذا الصدد بـ «سبب تقني»، لافتاً الى أن لدى بلاده 2,8 كيلوغرام أقلّ من السقف المسموح به.

كذلك هددت طهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز نسبة 3.67 في المئة، بدءاً من 7 تموز (يوليو) المقبل. لكن المسؤول الإيراني ذاته أشار الى أن بلاده قادرة على العودة إلى الحدود المسموح بها «خلال نصف ساعة»، إذا استُجيبت مطالبها.