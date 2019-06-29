شكرا لقرائتكم "نداء الوطن" جريدة جديدة تصدر الإثنين في بيروت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 29 يونيو 2019 - اخر تحديث في 29 يونيو 2019 / 00:39

تصدر في بيروت الاثنين 1 تموز (يوليو) جريدة جديدة تحت اسم "نداء الوطن"، في وقت تعاني الصحافة المكتوبة أزمة كبيرة تمثلت خصوصاً في اقفال عدد من الصحف في السنوات الأخيرة.



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يملك "نداء الوطن" السياسي ورجل الأعمال ميشال مكتف وهو قرر اصدار الصحيفة "لتكون صوتاً صارخاً لكل المؤمنين بالسيادة الوطنية" وفق قوله لـ "المركزية".

يرأس التحرير الصحافي بشارة شربل، و"نداء الوطن" هي الصحيفة الرابعة التي يؤسسها بعد صحيفتي "الراي" و"الجريدة" الكويتيتين وصحيفة "البلد" اللبنانية. تضم الجريدة نخبة من الصحافيين. ويتولى وسام سعادة إدارة التحرير فيها وتتولى جولي مراد إدارة التحرير التنفيذية.

وأكد مكتف لـ"المركزية" أن "نداء الوطن" ستعبّر عن "الرأي الحر وتحترم الموضوعية والأمانة في تغطية الأخبار وتحليلها. وستكون هادفة وفي طليعة المطالبين بالدولة القوية السيّدة".

تصدر"نداء الوطن" يومياً في 16 صفحة وفي نهاية الأسبوع في 24 صفحة وستضم إضافة إلى طاقمها التحريري كتّاباً معروفين في السياسة والثقافة والاقتصاد وسائر الأبواب.