القاهرة لتعظيم التعاون والتنسيق مع برلين

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محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 6 ساعات في 28 يونيو 2019 - اخر تحديث في 28 يونيو 2019 / 19:50

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلعه إلى تعظيم التعاون الثنائي بين مصر وألمانيا، وذلك خلال لقائه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين في اليابان.



وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي أشاد خلال اللقاء بالتنامي الملحوظ والطفرة النوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كل المجالات، مؤكداً تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق السياسي، وتبادل وجهات النظر في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي وعضوية ألمانيا في مجلس الأمن، بما يوفر أرضية لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف بشأن القضايا متعددة الأطراف، وبخاصة التنمية المستدامة ودعم السلم والأمن في أفريقيا.

من جانبها، ثمّنت المستشارة الألمانية الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا، مشيدةً بالزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ أخيراً، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكدةً أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا في الشرق الأوسط.

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وأوضح البيان الرئاسي المصري أن السيسي استعرض خلال اللقاء الجهود المصرية للتنمية، من خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، معرباً عن التطلع إلى مزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية في مختلف المجالات، فضلاً عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر، ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خصوصاً في ضوء الإصلاحات التي دشّنتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال في مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة في المشروعات القومية الكبرى.

من ناحيتها؛ أكدت المستشارة ميركل حرص ألمانيا على دعم الإجراءات الطموحة التي تقوم بها مصر سعياً للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، لا سيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الألمانية، مشيدةً بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها حتى الآن خطة الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي الشامل، والتي انعكست على تحسّن المؤشرات الاقتصادية.

كما تمت مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون الثلاثي بين البلدين في أفريقيا، وبخاصة في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، إلى جانب الجهود التي تبذلها ألمانيا لتطوير علاقاتها مع الدول الأفريقية بشكلٍ عام، في ظل مبادرة شراكة أفريقيا مع مجموعة العشرين، التي طرحتها ألمانيا عام 2017 وتستضيف اجتماعاتها السنوية ببرلين منذ ذلك الحين.

وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء تطرق كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن آخر تطورات الملف الليبي.