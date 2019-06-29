شكرا لقرائتكم بايدن يواجه سهام مرشحين ديموقراطيين... وساندرز يريد «تغييراً» جدياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 28 يونيو 2019 - اخر تحديث في 28 يونيو 2019 / 20:10

بدا جوزف بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما والأوفر حظاً في استطلاعات الرأي، ضعيفاً أمام هجمات منافسيه، خلال مناظرة لمرشحي الحزب الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية المرتقبة عام 2020، وخضع لمساءلات قاسية من السيناتور كامالا هاريس التي نجحت في فرضت نفسها.



وشكّل حديث هاريس (54 سنة)، وهي مدعية عامة سابقة لولاية كاليفورنيا، تسعى الى أن تكون أول امرأة سوداء ترأس الولايات المتحدة، عن استيائها من تصريحات مثيرة للجدل لبايدن حول علاقاته مع نواب عنصريين، اللحظة الأهم في الجولة الثانية من المناظرات الرئاسية للحزب الديموقراطي.

وذكّرت بتصريحات أخيرة لبايدن حول علاقات ودية يحتفظ بها منذ سنوات، مع سيناتورين مؤيّدين للفصل العنصري، مشيرة الى أنها تلقت تلك التصريحات «في شكل شخصي وكانت جارحة».

واتهمت بايدن بأنه معارض للسياسة العامة التي تتيح تنقّل أطفال من أحياء للسود إلى مدارس معظمها من البيض. وتابعت منفعلة: «كانت هناك فتاة صغيرة في كاليفورنيا تنتمي للجيل الثاني، تستقلّ الباص كل يوم للذهاب إلى مدرسة عامة. تلك الفتاة الصغيرة هي أنا».

وردّ بايدن نافياً قوله «كلاماً إيجابياً عن عنصريين» أو معارضته سياسة النقل العام، ومدافعاً عن نضاله من أجل المساواة في الحقوق.

وتعكس مداخلات هاريس استمرار حضور السؤال العرقي في أوساط الديموقراطيين، بعد أكثر من عقد على انتخاب أوباما رئيساً. وأظهر التبادل الكلامي مع بايدن (76 سنة) أيضاً مدى هشاشة الأخير، بعد ممارسته السياسة لوقت طويل ووجوده في واشنطن أكثر من 40 سنة.

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لكنه أعلن «استعداده لقيادة هذا البلد، إذ من المهم بالنسبة إلينا أن نحيي روح هذه الأمّة» التي «أنهكها» ترامب.

وأطلقت هاريس أيضاً تصريحات قوية حول الهجرة والصحة، فيما وجد بايدن نفسه في مواجهة مطالبات بالتجديد، أطلقها رئيس بلدية مدينة ساوث بند في إنديانا بيت بوتيدجادج (37 سنة) والنائب غير المعروف كثيراً إريك سوالويل (38 سنة).

وطالب سوالويل بايدن بأن يمرّر «الشعلة» للأجيال الجديدة «إذا كنا نريد معالجة فوضى تغيّر المناخ ووضع حدّ لعنف السلاح وإيجاد حلّ لديون طلاب الجامعات».

وردّ بايدن معلناً «تمسّكه بهذه الشعلة»، قبل أن يدافع عنه السيناتور بيرني ساندرز (77 سنة)، قائلاً إن تلك المسائل «لا تتعلّق بالأجيال».

وتحدث ساندرز عن عدم المساواة الاقتصادية، التي شكّلت مركز حملته ضد هيلاري كلينتون، في الانتخابات التمهيدية للديموقراطيين عام 2016. وأضاف: «نعتقد بأن أوان التغيير قد حان، التغيير الفعلي».

وتواجه مساء الأربعاء أيضاً 10 مرشحين آخرين، في مناظرة تلفزيونية تمكّنت خلالها المرشحة إليزابيث وارن، الآتية من يسار الحزب الديموقراطي، من تحسين موقعها بين المرشحين الأساسيين في السباق.

ومن أوساكا حيث يشارك في قمة العشرين، كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على «تويتر»: «أنا في اليابان في قمة العشرين، أمثل بلدنا خير تمثيل، لكنني سمعت أن هذا اليوم لم يكن جيداً لجو البطيء وبيرني الأحمق. الأول منهك والآخر مجنون. فما أهمية الموضوع»؟