مقتل فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية

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محمد عثمان - الرياض - القدس (المحتلة) - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 28 يونيو 2019 - اخر تحديث في 28 يونيو 2019 / 19:48
أكدت الشرطة الإسرائيلية صباح الجمعة وفاة فلسطيني أطلق عناصرها عليه النار الخميس في القدس الشرقية المحتلة إثر مهاجمته إياهم بمفرقعات ألعاب نارية.
وقال الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية ميك روزنفلد إن الفلسطيني شكّل خطراً على حياة الشرطيين الذين ردوا بإطلاق النار عليه.
وقع الحادث في بلدة العيسوية القريبة من القدس الشرقية ذات الغالبية العربية، التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
منذ مساء الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة الفلسطيني محمد عبيد البالغ 20 عاماً، لكن الشرطة الإسرائيلية لم تؤكد النبأ.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» أفادت بوقوع «مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي» في بلدة العيسوية «ما أدى الى استشهاد الأسير المحرر محمد سمير عبيد (20 عاماً) عقب إصابته برصاصة في القلب، وإصابة أربعة آخرين وصفت جروحهم بين متوسطة وطفيفة».
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