شكرا لقرائتكم قصف تركي يستهدف مواقع للنظام السوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي، أنقرة - «الحياة»، أ ف ب | منذ 8 ساعات في 28 يونيو 2019 - اخر تحديث في 28 يونيو 2019 / 19:47

أعلنت وزارة الدفاع التركية قصف مواقع تابعة لقوات النظام السوري، رداً على «اعتداء» وقع على نقطة مراقبة في إدلب.



وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت الجمعة عن مقتل أحد العسكريين الأتراك وإصابة 3 آخرين بهجوم على نقطة مراقبة لتركيا في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غربي سورية، متهمة السلطات السورية بالوقوف وراء الحادث.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان نشرته وكالة الأناضول التركية، إن «وسائط الإسناد الناري الموجودة في المنطقة، قصفت بشكل مؤثر، مواقع النظام الذي هاجم نقطة المراقبة التركية رقم 10، في منطقة خفض التصعيد، عقب اعتدائه على النقطة».

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وكانت الوزارة أعلنت في بيان مساء أمس الخميس، أن القوات السورية المتمركزة قرب منطقة خفض التصعيد استهدفت نقطة المراقبة العاشرة الواقعة في الزاوية بريف إدلب الجنوبي بقذائف المدفعية، معتبرة هذا الهجوم متعمداً.

وأفادت بأنه وعلى خلفية هذا التطور، «تم استدعاء الملحق العسكري الروسي في أنقرة إلى رئاسة الأركان العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع روسيا في شأن هذا الحادث»، كما تعهدت وزارة الدفاع التركية بالرد على هذا الهجوم «بأقسى صورة ممكنة».

وسبق أن نشرت تركيا في تلك المنطقة 12 نقطة مراقبة، هدفها متابعة سير تطبيق نظام وقف إطلاق النار في المنطقة، التي تشهد حالياً توتراً عسكرياً بين القوات السورية الحكومية والتنظيمات المسلحة التي تسيطر على إدلب، وخصوصاً «هيئة تحرير الشام» التي تعتبر تنظيماً إرهابياً.

وأرسل الجيش التركي اليوم دفعة جديدة من التعزيزات إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سورية، شملت ناقلات جند مدرعة، والعديد من أفراد القوات الخاصة.