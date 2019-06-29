شكرا لقرائتكم الدالاي لاما: ترامب يفتقر إلى مبدأ أخلاقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيودلهي - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 28 يونيو 2019 - اخر تحديث في 28 يونيو 2019 / 19:16

اتهم الدالاي لاما الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالافتقار الى «مبادئ أخلاقية».



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وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) من منفاه في الهند: «في يوم يقول (ترامب) شيئاً وفي يوم آخر، يقول شيئاً آخر. أعتقد بأن (هناك) افتقاراً الى مبدأ أخلاقي. حين صار رئيساً، قال إن أميركا أولاً. هذا خطأ. أميركا يجب أن تتولّى المسؤولية العالمية». واعتبر أن مشاعر الرئيس الأميركي «معقدة جداً إلى حد ما».

الدالاي لاما (83 سنة) الحائز جائزة نوبل للسلام عام 1989 رأى أن «عدداً محدوداً» من اللاجئين يجب أن يُسمح لهم بالبقاء في أوروبا. وأضاف أن «الدول الأوروبية يجب أن تتولّى أمر هؤلاء اللاجئين وتمنحهم تعليماً وتدريباً، بهدف إعادتهم إلى أوطانهم».

وسأل: «لكن أن تتحول أوروبا في النهاية بلداً مسلماً؟ هذا مستحيل. أو بلداً أفريقياً، هذا أيضاً مستحيل. حافظوا على أوروبا للأوروبيين».

وأشار إلى أنه تواصل في شكل خاص جداً مع مسؤولين صينيين متقاعدين، لديهم صلات مع الحكومة في بكين. وتابع: «أعتقد بأن الصينيين يغيّرون نهجهم».