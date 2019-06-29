شكرا لقرائتكم الحريري يطلع وفد النقد الدولي على الوضعين الاقتصادي والمالي بلحـاج: لبنان يسير في طريق سليم...لكن الاصلاحات لم تنته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 9 ساعات في 28 يونيو 2019 - اخر تحديث في 28 يونيو 2019 / 19:46

"لبنان يسير في طريق سليم بالنسبة الى الإصلاحات على مستوى الموازنة والكهرباء..." هذا ما أعلنه نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج الذي عبّر إثر لقائه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ظهر اليوم (الجمعة) في"بيت الوسط"، يرافقه مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، بالقول: "انطباعنا إيجابي ومتفائلون، ولكن في الوقت ذاته تفاؤلنا حذر بسبب الوضع الاقتصادي في المنطقة الذي هو وضع دقيق، وعلينا أن نكون على مستوى المسؤولية وتفاعلنا مع الحكومة اللبنانية تفاعل إيجابي وإن شاء الله نرى الخير في الأيام المقبلة ".



وقال بلحاج: التقينا الرئيس الحريري بعد لقاء وزير المال علي حسن خليل، فكانت لقاءات بنّاءة وانطباعنا إيجابياً، فلبنان يسير في طريق سليم بالنسبة الى الإصلاحات على مستوى الموازنة والكهرباء، ونحن متفائلون بالنسبة إلى هذا الامر، لكن الإصلاحات لا تنتهي وهي أمر متواصل، ونحن مع الحكومة اللبنانية ولبنان في المضي قدماً في هذه الإصلاحات، لا سيما بالنسبة إلى موضوع الكهرباء الذي يعتبر موضوعاً حيوياً".

وأضاف: "تطرقنا الى مشاريع البنك الدولي الموجودة في محفظة البنك وهذه المشاريع يجب العمل عليها بأكثر قوة ودعم لأن لدينا أكثر من بليونين و400 مليون دولار في محفظة البنك الدولي اليوم، ومنها قرابة البليون دولا ليست في وضع إيجابي خصوصاً أن المحفظة عندنا كبيرة وهناك طاقات، لا سيما ان هذا المبلغ على ذمة الحكومة اللبنانية والمواطن اللبناني، وعلى الحكومة ان تعمل بجهد أكبر لإنجاز هذه المشاريع لانها استثمارية وهذا الاستثمار إيجابي".

والتقى الحريري بعد الظهر في "بيت الوسط"، وفدا من صندوق النقد الدولي برئاسة كريس جارفيس، وجرى عرض الأوضاع الاقتصادية والمالية، كما تم البحث في اعداد التقرير السنوي لصندوق النقد.

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واطلع الوفد من الرئيس الحريري على آخر تطورات الوضع الاقتصادي ووضع الموازنة في مجلس النواب، واكد "أهمية ان يسرع لبنان بعملية البدء بتنفيذ مشاريع "سيدر" والانفاق الاستثماري الذي من شأنه ان يحفز النمو وخلق فرص العمل".

وكان بلحاج زار وزير المال علي حسن خليل على رأس وفد من البنك الدولي يرافقه كومار جاه. وجرى عرض للمشاريع المشتركة بين لبنان والبنك الدولي لا سيما في ما يتعلق بالكهرباء والإصلاحات المطلوبة في إطار مؤتمر "سيدر" واللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية"، وجدّد البنك الدولي "دعمه للبنان".

شقير: لتحييد الملفين الاقتصادي والمالي

الى ذلك أعلن وزير الاتصالات محمد شقير أنه "راض عن الموازنة بنسبة 99 في المئة انما يبقى هناك بعض الملاحظات"، مشيرا الى أنه "لاشك أن الموازنة أخذت وقتا طويلا لكن القرارات والقوانين التي اتخذت وهي حوال 100 قانون تضع لبنان على السكة الصحيحة للقول إننا بدأنا ببناء دولة"، متمنيا على الجميع "قراءة هذه القوانين".

وأكد شقير أن "زمن البهورة والعشوائية أصبح من الماضي ولم يعد ينفع إذ أن الوضع اليوم صعب إنما ليس مستحيلا"، آملا "التضامن بين كل القوى السياسية على الأقل حول الملفين الاقتصادي والمالي لنتمكن من تخطي المرحلة الصعبة". وشدد على ضرورة أن "يكون هناك وعي اليوم لدى الجميع أن البلد لم يعد يحتمل وأنه يجب تحييد الملفين الاقتصادي والمالي". وقال: "ليعلم الجميع أن الناس تعبوا وهم ينتظرون".