ترامب يقول إنه يقدر مشتريات السعودية من المعدات العسكرية الأمريكية

وقبل اجتماع ثنائي مع الأمير محمد في مدينة أوساكا اليابانية، وصف ترامب الأمير بأنه "صديق لي"، عمل على انفتاح بلاده بإصلاحات اقتصادية واجتماعية، بحسب رويترز.

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وقال ترامب "شرف لي أن أكون مع ولي عهد السعودية ، وهو صديق لي، ورجل فعل بشكل حقيقي أشياء خلال السنوات الخمس الماضية فيما يتعلق بانفتاح السعودية".

وأضاف على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين "أفكر بشكل خاص فيما ما فعلته من أجل النساء ورؤية ما يحدث. إنها كثورة بشكل إيجابي للغاية".

من جانبه، قال ولي العهد السعودي، "نحاول بذل قصارى جهدنا من أجل بلدنا" لافتا إلى أنها "رحلة طويلة".

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وكان الأمير محمد بن سلمان، وصل أمس الخميس إلى أوساكا اليابانية، ليرأس وفد السعودية في قمة قادة دول مجموعة العشرين، بعد زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، تستمر ليومين.

وستكون التجارة، والتوترات الجيوسياسية، والتهديد الذي يلوح في الأفق بسبب تغير المناخ على جدول الأعمال في قمة العشرين التي تستضيفها أوساكا اليابانية.

وتهدف "مجموعة العشرين" إلى تنسيق سياسة الدول الأعضاء من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الثابت وتحريك النظام المالي لتخفيض الأخطار ومنع وقوع أزمات مالية، وكذلك إنشاء هيكل مالي دولي جديد.

وتضم المجموعة حاليا — الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا وتركيا والسعودية وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.