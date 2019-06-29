تعرف على شروط الخدمة الجديدة التي نشرها "فيسبوك"

نشرت شبكة التواصل الإجتماعى فيس بوك شروط الخدمة الجديدة، والتى من المنتظر أن تبدأ الشركة فى تطبيقها نهاية الشهر المقبل وتحديدا فى 31 يوليو، حيث تحتوى الشروط الجديدة على تفاصيل عن كل شيء بما فيها إزالة المحتوى واستهداف الاعلانات وحقوق الملكية الفكرية للمستخدم.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى فإن شروط الخدمة الجديدة لا تحوى أى تعديلات حقيقية، لكنها فى نفس الوقت أصبحت أسهل فى طريقة عرضها وذلك من خلال التقسيمات المختلفة، وإعطاء أمثلة عن كل الحالات الممكنة، فيما عملت شركة فيس بوك مع شبكة التعاون الأوروبية لحماية المستهلك على إعادة صياغة شروط الخدمة لتكون أوضح للمستخدم النهائي.

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وتضم صفحة شروط خدمة فيس بوك خمسة أقسام رئيسية هى "خدمات فيس بوك - سياسة التعامل مع البيانات وخيارات الخصوصية المتاحة للمستخدم - التزام المستخدمين تجاه فيس بوك ومعايير المجتمع - شروط إضافية مثل حالات تعليق الحساب - شروط وسياسات أخرى".

ويقول فيس بوك إنه لا يبيع بيانات المستخدمين، إنما يسمح فقط للمعلنين الاستفادة منها عبر عرض إعلانات تستهدف المستخدمين الذين تنطبق عليهم الشروط التى يريدونها.