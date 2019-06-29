دول جنوب القارة الإفريقية.. سوق واعدة للمنتجات الإماراتية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جوهانسبرج: ”الخليج 365”

أكد أعضاء الوفد الإماراتي التجاري والاستثماري المشارك في معرض إفريقيا التجاري، الذي اختتم أعماله في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، النجاح الكبير لمهمة الوفد في التعريف بالمنتجات الإماراتية، مؤكدين أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح أسواق جديدة أمام الصادرات الإماراتية في دول جنوب القارة بصفة خاصة. وتوجه أعضاء الوفد بالشكر لوزارة الاقتصاد وسفارة دولة الإمارات في جنوب إفريقيا؛ لدعمهما الكبير وتوفير كافة التسهيلات؛ لإنجاز مهمة الوفد على أكمل وجه. كما شددوا على أن أسواق دول جنوب القارة الإفريقية تعد من أفضل الأسواق الواعدة للمنتجات الإماراتية؛ بسبب كثافة سكان المنطقة وما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي وأمني، إضافة إلى شدة احتياجاتها لمنتجات ذات جودة عالية، وبأسعار تنافسية.

وضم وفد دولة الإمارات أكثر من 60 مسؤولاً ورجل أعمال ينتمون لأكثر من 30 شركة وطنية تعمل في قطاعات الصناعة والاستثمار والمصارف والطاقة والعقارات والطاقة المتجددة والبتروكيماويات.

وأكد محمد أحمد أمين، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، المشاركة المتميزة جداً لجناح الإمارات في معرض التجارة الإفريقي، مشيراً إلى أن هذه المشاركة ستفتح أسواقاً جديدة أمام المنتجات الإماراتية في دول عديدة ضمن القارة الإفريقية، خاصة وأن جمهورية جنوب إفريقيا تشكل البوابة الرئيسية الكبرى للتجارة مع دول جنوب القارة على وجه التحديد.

وأشار أمين إلى أن مركز تنمية الصادرات بالغرفة يواصل جهوده؛ لفتح أسواق جديدة أما منتجات مصانع الدولة وإمارة الشارقة في قارة إفريقيا، لافتاً إلى أن المركز دعم دخول المنتجات والاستثمارات الإماراتية إلى كينيا وأوغندا وأثيوبيا.

كما لفت أمين إلى أن عدد المصانع في إمارة الشارقة يزيد على 3 آلاف مصنع تصدر منتجات متنوعة إلى الأسواق الإفريقية، خاصة جنوب إفريقيا؛ أبرزها: المنتجات الغذائية والصناعات المعدنية غير التعدينية والصناعات البلاستيكية، مشيراً إلى وجود 45 شركة من جنوب إفريقيا تعمل في الشارقة وتصدر منتجاتها لدول عديدة.

وأكد ماسيمو فالتشوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أهمية مشاركة الشركة في معرض إفريقيا التجاري، مشيراً إلى أن الشركة تهدف من وراء مشاركتها إلى مساعدة الشركات الإماراتية على تصدير منتجاتها إلى الأسواق الإفريقية عامةً، وجنوب إفريقيا بصورة خاصة؛ وذلك عبر منح ضمانات للشركات المصدّرة ضد المخاطر التجارية والسياسية ومخاطر عدم سداد مستحقاتها في البلدان التي يتم التصدير إليها؛ وذلك بهدف زيادة الصادرات الإماراتية للخارج، وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى دولة الإمارات.

وأشار إلى أن الشركة وقعت مذكرات تفاهم عديدة (داخلياً وخارجياً)؛ لدعم الصادرات الإماراتية، مشيراً إلى أن الشركة، التي يبلغ رأسمالها مليار دولار، وتساهم فيها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، تركز على توفير الحماية والضمانات للشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج في قطاعات حيوية؛ مثل: الأمن الغذائي والأدوية ؛ بغية توسيع استثماراتها في الخارج، لافتاً إلى أن الشركة ستوفر الحماية لنسبة تتراوح بين 90 و95% من حجم تجارة الشركات.

الشركات الإماراتية

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شدد حسن درويش الرميثي، مدير إدارة المبيعات في شركة أدنوك للأسمدة، على أن شركة أدنوك بصفة عامة، وأدنوك للأسمدة بشكل خاص، تجدان في أسواق إفريقيا فرصاً مثالية ومربحة للاستثمار، خاصة وأن دولة الإمارات تمتلك اهتماماً كبيراً بزيادة استثماراتها في قطاع الطاقة الإفريقي. ونوّه الرميثي إلى أن وزارة الاقتصاد وسفارة دولة الإمارات في جنوب إفريقيا وفرتا للوفد كل الإمكانات والتسهيلات؛ للحصول على فرص استثمارية جيدة في أسواق جنوب إفريقيا.

بدوره، أوضح جورج بو شعيا، مدير المبيعات والتسويق في مصنع أبوظبي للسجاد، أن مشاركة المصنع في المعرض تكللت بالنجاح، متوقعاً أن يتواجد المصنع بقوة في سوق جنوب إفريقيا. ولفت إلى أن المصنع يصدر منتجاته إلى 40 دولة من بينها 12 دولة إفريقية، كما يبيع المصنع 10% من منتجاته داخل الإمارات، بينما يصدر النسبة المتبقية والبالغة 90% إلى الأسواق العالمية.

ونوّه بو شعيا إلى أن المصنع ينتج سنوياً 20 مليون متر مربع من الموكيت والسجاد، إضافة إلى 6 آلاف طن من الخيوط، لافتاً إلى أن المصنع يخطط لرفع إنتاجه؛ تمهيداً لزيادة صادراته خاصة إلى السوق الإفريقي.

وأشاد عماد كوكش، المدير العام لمصنع كلودي رأس الخيمة لتصنيع خلاطات المياه، بالدعم الكبير الذي قدمته وزارة الاقتصاد للوفد التجاري، مشيراً إلى أن الشركة عرضت خلال مشاركتها في المعرض 8 منتجات من الخلاطات عالية الجودة؛ لتعريف الشركات الإفريقية والدولية بمنتجاتها.

وأوضح سامر الفاعوري، رئيس المبيعات بشركة الغرير للأغذية، أن الشركة تكثف اهتمامها حالياً بالسوق الإفريقي؛ باعتباره من الأسواق الناشئة التي تشهد نمواً اقتصادياً قوياً، ويزخر بفرص كبيرة خاصة في قطاع الأغذية.

ونوّه مروان صالح العجلة، رئيس قسم ترويج الاستثمار في مؤسسة «استثمر» في الشارقة، التابعة لمكتب الاستثمار الأجنبي المباشر في الشارقة، إلى أن المؤسسة عرضت على المستثمرين فرصاً استثمارية متميزة في خمسة قطاعات بإمارة الشارقة؛ تشمل قطاعات: السفر والسياحة والنقل والرعاية الصحية والبيئة والتعليم والصناعة، مشيراً إلى أن إمارة الشارقة وفرت تسهيلات وحوافز كثيرة؛ لجذب المستثمرين الأفارقة إليها.

وأكدت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات، أن مشاركة البنك في المعرض استهدفت عرض تسهيلات مصرفية لعملاء البنك في الدولتين (الإمارات وجنوب إفريقيا) بما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات في البلدين، ودعم الصادرات الإماراتية.

وأوضح جمال السعيدي، رئيس مجلس إدارة شركة القادة القابضة، إن التسهيلات الكبيرة التي وفرتها وزارة الاقتصاد للوفد كانت سبباً رئيسياً في نجاح مهمة الوفد، قائلاً: «تعد المشاركة الحالية بلا شك الأفضل؛ حيث ستؤدي إلى فتح أسواق جديدة للصادرات الإماراتية في جنوب القارة الإفريقية».

ورأى د.مشعل الزرعوني، مدير شركة مشعل الزرعوني للمحاسبة القانونية، أن هدف الشركة من المشاركة هو تعريف المستثمرين من جنوب إفريقيا بكيفية تأسيس شركات استثمارية لهم في دولة الإمارات، إضافة إلى توفير الاستشارات المالية والإدارية والقانونية.

وذكر عبد الله جوهر، مسؤول مدينة عجمان الإعلامية الحرة، أن المدينة عرضت الفرص الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين الأفارقة في قطاع الإعلام بإمارة عجمان، مشيراً إلى ارتفاع عدد الشركات المسجلة في المنطقة الحرة إلى أكثر من 1500 شركة خلال عام ونصف العام من بينها 12 شركة من جنوب إفريقيا.

وأشار سعد علوان، مدير مصنع نيكسز لزيوت محركات السيارات، إلى أن المصنع ينتج يومياً أكثر من 150 طناً من كافة أنواع زيوت محركات السيارات؛ حيث يصدر إنتاجه إلى أربع دول؛ هي: أفغانستان ومصر واليمن والعراق، ويستهدف التوسع في أسواقه التصديرية عبر دخول السوق الإفريقي.

وأوضح إسلام الجنيدي، مسؤول العمليات في شركة كاوا بونز للتجارة العامة، أن الشركة عرضت منتجاتها من الفواكه والخضراوات المجففة والمكسرات، مشيراً إلى أن الشركة تسعى إلى دخول سوق جنوب إفريقيا بعد دخولها لسوقي مصر وتنزانيا.

30 شركة ومؤسسة وطنية

ضم وفد الإمارات التجاري والاستثماري أكثر من 30 هيئة وشركة أهمها: «شركة أدنوك للأسمدة» و«سوق أبوظبي المالي العالمي» و«غرفة تجارة وصناعة الشارقة» و«شركة الاتحاد لائتمان الصادرات» و«استثمر في الشارقة» و«مدينة عجمان الإعلامية الحرة» و«جمعية رواد الأعمال» و«مصنع أبوظبي للسجاد» و«كلودي راك لخلاطات المياه» و«الغرير للأغذية» و«الوطنية لصناعة الكابلات» و«الصناعات الغذائية الوطنية» و«بنك ستاندرد تشارترد» و«القادة القابضة للتدريب إتش إتش جروب» و«مشعل الزرعوني للمحاسبة القانونية» و«البوادي» و«سام نيك» و«مركز إيه أر تي للتجميل» و«كازا بونز للتجارة العامة» و«المستثمر الوطني» و«إفرست جروب» و«بروفت للتجارة»و«نيكسز لزيوت محركات السيارات».