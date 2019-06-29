قرقاش: تيلرسون لم يتعامل بجدية مع أزمة قطر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن وزير الخارجية الأمريكي السابق، ريكس تيلرسون، عمل على إيجاد حل سريع وسطحي للأزمة مع قطر، دون أن يراعي المشاغل الحقيقية للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب والمقاطعة للدوحة بسبب دعمها للإرهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، واتخذ موقفاً مبكراً أعاق قدرته على التعامل الفاعل والجاد مع مع الأزمة غداة اندلاعها.

وتأتي تصريحات قرقاش، بعد إدلاء تيلرسون بشهادة أمام الكونجرس الأمريكي، تضمنت رؤيته للأزمة القطرية، وطريقة التعامل معها حين كان وزيرًا.

وقال قرقاش، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع «تويتر» أمس الجمعة: «من غير اللائق التعليق على التفاصيل الداخلية لشهادة الوزير السابق ريكس تيلرسون أمام الكونجرس، ولكن كشاهد عيان أرى أن فشل جهوده يعود إلى تطلعه إلى حلّ سريع وسطحي، لايراعي المشاغل الحقيقية للدول الأربع حول دعم الدوحة للتطرف والإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي».

وأوضح قرقاش أن «تيلرسون القادم من القطاع الخاص، اتخذ موقفًا محددًا ومبكرًا أعاق قدرته على التعامل الجاد والفاعل مع أزمة قطر».

وأضاف: «متابعتنا معه خلصت إلى أن مشاغل الدول الأربع، لم تكن في صلب اهتمامه، ومن الواضح أن الوعود القطرية آنذاك حول ملف التطرف والإرهاب لم تفِ بها الدوحة».