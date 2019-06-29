سونيل شيتي: أبوظبي وجهة عالمية للتصوير السينمائي

يعد الفنان العالمي سونيل شيتي من القلائل الذين تنطبق عليهم مكونات الممثل الناجح والمنتج المميز، وذلك لما يتمتع به من إحساس بالصدق في تقديم الشخصية، ويمتلك مهارة مقنعة للمتلقي، كونه بارعاً في تقمص الشخصيات الدرامية ومحاولة محاكاتها على أرض الواقع وتجسيد ملامح وصفات تلك الشخصيات وأبعادها المتباينة.

سونيل شيتي، الذي يعد أحد أشهر ممثلي بوليوود، شارك في العديد من الأفلام التي حققت نجاحات وحظيت بجماهيرية كبيرة.

شيتي يكشف في حوار مع ”الخليج 365”، عن أعمال فنية جديدة سيتم تصويرها في أبوظبي، وتحدث عن زياراته المتكررة للإمارات وإعجابه الكبير بمعالمها.

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وأشار النجم البوليوود الممثل والمنتج ورجل الأعمال سونيل شيتي، إلى أنه مندهش بجمال الإمارات كثيراً، وخاصة بإمارتي دبي وأبوظبي، وقال إنه معجب كثيراً بجمال أبوظبي وروعتها، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي وتمتعها ببنية تحتية قوية، علاوة على ذلك فإنها تضم مناطق ثقافية وحضارية وتراثاً جميلاً وعريقاً، وفيها بيئة جاذبة للسياحة والترفيه، وتعتبر وجهة عالمية للعمل الفني والتصوير السينمائي.

وأضاف: «أزور الإمارات بصورة مستمرة وأحياناً قد تصل زيارتي إلى مرة أو مرتين في الشهر، وكل ذلك من أجل الاستمتاع بالمناظر الجميلة والاختلاط بشعبها الراقي والأصيل، ولدي الكثير من الأصدقاء الذين ولدوا وتربوا في الإمارات». وكشف عن أنه بصحبة أفراد من عائلته، سيحتفلون في ديسمبر المقبل في أبوظبي بمناسبة عيد الميلاد ال 90 لوالد زوجته، وقال: «قررنا بأن تكون أبوظبي هي الوجهة الترفيهية والمكان المناسب الذي سنحتفل فيه».

وأكد أن أبوظبي، تعتبر وجهة سينمائية جاذبة وأنه يستعد لتصوير فيلم كوميدي بعنوان: «دوج هاوس» وبعد الموافقة عليه من جهات الاختصاص، سيتم تصوير مشاهده في ديسمبر المقبل في أبوظبي ولمدة قد تصل إلى 65 يوماً، خاصة أن الإمارات غنية بالكوادر والمواهب الشابة في مجال العمل الفني والسينمائي، كما أنها وجهة سينمائية تمتلك إمكانيات كبيرة وتضم أعداداً كبيرة من جميع الجنسيات.