الإمارات تشارك في اجتماع وزراء دفاع حلف «الناتو»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، وفد الإمارات المشارك في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بخصوص مهمة الدعم الحازم، في العاصمة البلجيكية «بروكسل»، بمشاركة عدد من الدول الأعضاء والشركاء.

واجتمع وزراء دفاع 29 دولة عضوة في حلف شمال الأطلسي، لمناقشة عدة قضايا منها الإنفاق الدفاعي، ومعاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، ومهمة الدعم الحازم في أفغانستان، حيث أطلق «الناتو» هذه العملية في يناير 2015 لتوفير مزيد من التدريب والمشورة وضمان الشفافية، والمحاسبة والرقابة ودعم الالتزام بمبادئ سيادة القانون والحكم الرشيد، وعمليات التخطيط وإعداد الموازنات ومساعدة قوات الأمن الأفغانية والمؤسسات في نزاعها مع الجماعات المتطرفة مثل طالبان.

كما ترأس البواردي وفد الدولة في اجتماع للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش»، والذي عقد على هامش اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي. وسلط الاجتماع الضوء على مناقشة تهديدات تنظيم «داعش» على المستويين الإقليمي والدولي، والديناميكية السياسية والأمنية في العراق وسوريا، والتمويل والمتطلبات العسكرية لاستمرار مهمة مكافحة تنظيم «داعش» في سوريا، والتهديد العالمي لداعش، ومستقبل التحالف الدولي. وأكد البواردي أن الإمارات ماضية في التزامها نحو الدفاع عن أمن المنطقة والتصدي للإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه، وتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب ومواجهة أي تنظيم إرهابي يزعزع أمن المنطقة والتصدي لداعش، كونها أحد أعضاء التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وتدعم بدورها مبادئ وقيم التسامح والسلام والأمن والاستقرار التي تدعو لها دولة الإمارات.

كما التقى البواردي على هامش الاجتماع، كلا على حدة، روز جوتمولر نائب الأمين العام لمنظمة حلف الأطلسي، وأسد الله خالد وزير الدفاع الأفغاني، وفلورنس بارلي وزيرة القوات الفرنسية. وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة وتوطيد أطر التعاون في مختلف المجالات وخاصة في المجالات الدفاعية، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. (وام)