احتواء الأزمة بين المنامة وبغداد عقب الاعتداء على السفارة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

أعربت دولة الإمارات عن استنكارها الشديد لاقتحام سفارة مملكة البحرين الشقيقة في العاصمة العراقية بغداد في مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية التي تحكم وتنظم علاقات العمل الدبلوماسي بين الدول. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها «إن دولة الإمارات إذ تستنكر هذا الانتهاك السافر فإنها تدعو الحكومة العراقية إلى القيام بمسؤولياتها تجاه المحافظة على الالتزامات الدولية الواضحة بموجب المعاهدات الدولية التي تضمن أمن العمل الدبلوماسي، مشددة على ضرورة صون مقار البعثات الدبلوماسية وتوفير الحماية لها التزاما بالقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية». وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وقوف دولة الإمارات التام مع مملكة البحرين الشقيقة في مواجهة أي تهديد يمس أمنها وأمن بعثاتها الدبلوماسية، مستنكرة عملية التحشيد التي تقوم بها بعض الجهات تجاه البحرين. وفي ظل هذا الاعتداء تعرب وزارة الخارجية عن قلقها إزاء أمن مقار البعثات الدبلوماسية في العراق الشقيق.

وأجرى عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس العراقي برهم صالح، حيث أعرب عن تقديره لموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين في بغداد، وما اتخذته من إجراءات لأجل توفير الحماية اللازمة، فيما أعربت الحكومة العراقية عن أسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى السفارة البحرينية، وأعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال 54 شخصاً من الذين اعتدوا على السفارة، في حين استنكر الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء، داعياً الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤولياتها وفقاً للمعاهدات والقوانين الدولية.

وأكد عاهل البحرين اعتزاز المملكة بعمق العلاقات الأخوية مع جمهورية العراق، وشعبها الشقيق، والعمل المشترك لأجل المضي بتلك العلاقات لآفاق أرحب على مختلف الصعد، وعلى المستويات كافة، بما يدعم مصالحهما، وردع كل من يحاول الإساءة إليها.

من جانبه، أكد الرئيس العراقي حرص بلاده على كل ما فيه خير وتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية العراق، مشدداً على أن جمهورية العراق لا يمكن أن تسمح أبداً للنيل من تلك العلاقات الوثيقة، معرباً عن تقديره لمواقف مملكة البحرين الأخوية الداعمة لبلاده في كل المواقف والظروف. وكانت وزارة خارجية مملكة البحرين قررت استدعاء السفير صلاح علي المالكي، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية العراق للتشاور، وحمّلت الوزارة الحكومة العراقية المسؤولية التامة عن حماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق، وجميع العاملين فيهما، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961.

من جهة اخرى، أعربت الحكومة العراقية عن أسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين الشقيقة، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون، وسلطة الدولة، وحصانة البعثات الدبلوماسية.

في غضون ذلك، استنكر الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء على مبنى سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق، ودعا الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والقانونية وفقاً للمعاهدات الدولية لتوفير الحماية التامة لسفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق، وجميع العاملين فيهما، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء المرفوض عرفاً، وقانوناً.