تجديد الهدنة بين «الانتقالي» وحركتي العدل وتحرير السودان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، أمس الجمعة،إنه إذا أرادت قوى الحرية والتغيير تشكيل حكومة فنحن جاهزون،فيما توصل المجلس العسكري مع وفد حركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بدارفور، إلى تجديد الهدنة بين الطرفين، وأعلنت قوى الحرية والتغيير، أمس، عن «تظاهرات مليونية سلمية غداً الأحد، بينما حذر الأمين العام لمنظمة العفو الدولية كومي نايدو، السلطات السودانية من قمعها.

وقال البرهان إن رئيس جهاز الأمن السابق، صلاح قوش،غادر البلاد بدون موافقة المجلس،عازياً إقالة النائب العام السابق، بسبب تباطؤ التحقيقات مع أركان نظام البشير.

وذكرت وكالة (سونا) للانباء ، أن نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو حميدتي الشهير ب«حميدتي»، التقى في أنجمينا العاصمة التشادية، وفداً من حركة تحرير السودان برئاسة منى أركو ميناوي وعضوية جابر محمد حسب الله، بجانب وفد من حركة العدل والمساواة جناح جبريل إبراهيم برئاسة طاهر فكي وعضوية أحمد تقد، الذين استجابوا لدعوة الرئيس التشادي إدريس ديبي.

وقال المتحدث باسم المجلس شمس الدين كباشي، إن الطرفين دخلا في جولة من المباحثات قررا فيها إعلان تجديد وقف العدائيات لتهيئة الأجواء للتفاوض بغية الدخول في العملية السلمية، كما عبر الطرفان عن أهمية الإسراع في التفاوض في أسرع وقت.

فيما أشاد وفد الحركتين بقرار إطلاق سراح جميع أسرى الحركات المسلحة، وأمن الوفدان على أن هذا القرار سيفتح المجال للدخول في عملية سلمية تؤسس للثقة وبادرة حسن نية لانطلاق العملية السلمية.

ورحب وفد الحركتين بقرار المجلس العسكري بتشكيل لجنة عليا للاتصال بالحركات المسلحة، وأبدى الوفد استعداده للتواصل الفوري مع اللجنة لدفع عملية السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

ومن جهة أخرى، دعت قوى الحرية والتغيير، أمس، إلى تظاهرات سلمية غداً الأحد للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، لافتة إلى أن أي محاولات للتخريب سيتم تحميل المسؤولية بها للمجلس العسكري.وأضافت أن اللجنة الميدانية، تعرضت للقمع من المجلس الانتقالي، مشيرة إلى أن حراكها السلمي سيستمر حتى تسليم السلطة للمدنيين.

وأوضحت القوى أن التباينات داخل الحركة صحية، لكن القرارات الأساسية المعلنة تصدر موحدة.

ومن جانبه، حذر الأمين العام لمنظمة العفو الدولية كومي نايدو، السلطات السودانية من قمع مسيرة المعارضة غداً. وقال إن الاستخدام المروع وغير المبرر للقوة المميتة وغير الضرورية ضد المحتجين السلميين، كما شوهد في 3 يونيو، يجب ألا يتكرر غداً هذا، أو يجب ألا يتكرر أبداً.

وأضاف: «يجب على السلطات الانتقالية احترام وصون حقوق الشعب السوداني في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها بصورة تامة، وتوفير الحماية لحياتهم».

وختم حديثه، يجب ألا يسمح المجلس العسكري للبلاد بالانزلاق ثانية إلى مزيد من القمع، فالعالم يراقب.

وفي سياق متصل، وصف حزب الأمة القومي، برئاسة الصادق المهدي، مسودة الاتفاق التي قدمتها الوساطة الإفريقية الإثيوبية، بأنها تفتح الطريق للوفاق الوطني، وتسعى نحو تأسيس الفترة الانتقالية.

وأعلن الحزب في بيان صادر أمس، ترحيبه بها وعمله على تنسيق الموقف تجاهها مع حلفائه.

وناشد الحزب، قائد الحركة الشعبية/‏قطاع الشمال، عبد العزيز الحلو، ورئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد محمد النور، التجاوب مع المبادرة.

وتابع المبادرة فيها اجتهاد حميد، وما فيها من ثغرات يرجى أن يسند للمبادرة الوطنية (قدمها زعيم الحزب الصادق المهدي، الأربعاء الماضي) العمل على سدها.

وفي الأثناء، طالبت الخارجية الأمريكية، المجلس العسكري بسحب قوات الدعم السريع من الخرطوم، وفتح تحقيق حول أحداث فض الاعتصام، وشددت على أنه لا خيار أمام المجلس إلا قيام حكومة مدنية من قوى الحرية والتغيير.

وأكدت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مكيلا جيمس، خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي أمس الأول الخميس، أن سياستهم الشاملة في السودان تتمثل في دعم تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، وتبدأ في تنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها وإعداد البلاد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأكدت أن الشعب السوداني جعل القيادة المدنية مطلباً واضحاً، وأنهم يسعون لمساعدته على عدم استمرار الحكم العسكري والعودة إلى الصراع بين الميليشيات أو قوات الأمن، وعودة ظهور حزب المؤتمر الوطني والقوى السياسية الأخرى التي تسعى إلى مواجهة تطلعاتهم.

ووصفت مكيلا، الهجمات التي تعرض لها المعتصمون في اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو الجاري بالمشينة.

ونبهت مكيلا إلى تعليق المرحلة الثانية من الحوار السوداني الأمريكي لشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إلى أجل غير مسمى. (وكالات)