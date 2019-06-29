الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية بالضالع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365”، وكالات:



أعلن الجيش الوطني اليمني أن قواته تمكنت من تحرير مواقع جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية شمال مديرية قعطبة، بمحافظة الضالع.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن قوات الجيش الوطني، مسندة بالمقاومة الشعبية شنت، أمس الجمعة، هجوماً عنيفاً تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة، كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية شمال مديرية قعطبة، بمحافظة الضالع. وأوضح: «إن قوات الجيش الوطني تمكنت خلال الهجوم من تحرير مواقع جديدة في السلسلة الجبلية بمناطق القفلة وباب غلق شمال قعطبة، ومنها سلسلة التباب السود بمنطقة القفلة، وعدد من تباب القراميد القريبة من منطقة بيت الشرجي». وأضاف المركز الإعلامي أن «الهجوم أسفر عن سقوط العديد من عناصر ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الجيش».

وأشار إلى أن تحرير المناطق المذكورة وتأمينها يمكّن قوات الجيش الوطني من الإشراف على مواقع الميليشيات الانقلابية في مناطق سليم والفاخر والزبيريات، لافتاً إلى أن المعارك مستمرة في المنطقة.

إلى ذلك، استهدفت ميليشيات الحوثي بقصف مدفعي مكثف، مساء أمس الأول الخميس، المنازل والأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة، غربي اليمن، حيث إن أغلب الضحايا مدنيين، وأفاد سكان محليون بأن مدينة حيس تعرضت لقصف عشوائي بالقذائف المدفعية التي طالت الأحياء السكنية، ومنازل مواطنين، وتأكد على الفور تضرر منزل بصورة مباشرة تحت القصف. وسقطت قذائف هاون على منزل المواطن العبد عنيني، وألحقت أضراراً بالغة بالمنزل، وتهدم السقف بشكل كامل.

كما واصلت الميليشيات الحوثية القصف على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، غداة استهداف واسع على كل جبهات الحديدة والساحل الغربي.

وقالت مصادر عسكرية إن تحركات لمجاميع حوثية رصدت باتجاه خطوط تماس رئيسية، تواصلاً مع التصعيد العسكري اليومي، وامتداداً لهجمات وقصف مدفعي وصاروخي واسع على منطقة الجبلية بالتحيتا ومديرية حيس منذ الأربعاء. وامتد التصعيد إلى داخل مدينة الحديدة باستهداف مستشفى 22 مايو بالمدفعية الحوثية، واشتعال النيران في الطابقين الثاني والثالث.