شكرا لقرائتكم خبر عن عذب الكلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

لُغتنا العربيةُ، يُسرٌ لا عُسرَ فيها، تتميّز بجمالياتٍ لا حدودَ لها ومفرداتٍ عَذْبةٍ تُخاطب العقلَ والوجدانَ، لتُمتعَ القارئَ والمستمعَ، تُحرّك الخيالَ لتحلّقَ بهِ في سَماءِ الفكرِ المفتوحةِ على فضاءاتٍ مُرصّعةٍ بِدُرَرِ المعرفة. وإيماناً من ”الخليج 365” بدورِ اللغةِ العربيةِ الرئيسِ، في بناءِ ذائقةٍ ثقافيةٍ رفيعةٍ، نَنْشرُ زاويةً أسبوعيةً تضيءُ على بعضِ أسرارِ لغةِ الضّادِ السّاحِرةِ.

في رحابِ أمّ اللغات

العربُ تقيم حشْوَ الكلامِ مَقامَ الصّلةِ والزِّيادةِ، وتُجريهِ في نظامِ الكَلمةِ، وهو على ثلاثة أضْرُبٍ: رديءٌ مَذمومٌ، كقول أبي العيال الهُذليّ:

ذَكَرْتُ أخي فَعاوَدَني

صُداعُ الرَّأسِ والوَصَبُ

فَذَكَرَ الرَّأسَ، وهو حَشْوٌ مُسْتَغنىً عنهُ، لأنّ الصُّداعَ مُخْتَصٌّ بالرَّأس، فلا معنى لذكرهِ معه. وقول الآخر:

صُدودُكُمْ والدِّيارُ دانيَةٌ

أهْدى لِرأسي ومِفْرِقي شَيبا

فقوله: مَفرِقي، معَ ذكرِ الرّأس حشوٌ بَغيضٌ.

دُرر النّظم والنّثر

من كتاب «نثرِ الدُرّ في المُحاضرات»، لمنصورٍ بنِ الحُسَيْن الرّازيّ:

بلغ أَبَا الْأَغَرِّ، أَنّ أَصْحَابهُ في الباديةِ وَقع بَينهم شَرٌّ، فَأرْسل ابْنَهُ الْأَغَرّ فَقَالَ: يَا بُنيّ، كنْ يداً لأصحابِكَ على مَنْ قَاتلهم، وَإِيَّاك وَالسيفَ، فَإِنَّهُ ظلُّ الْمَوْت، وَاتَّقِ الرمْحَ فَإِنَّهُ رِشاءُ الْمَنيّة، وَلَا تَقرَبِ السِّهَامَ، فَإِنَّهَا رُسُلٌ لَا تؤامر مُرسِلَها. قَالَ: فبماذا أقَاتل؟ قَالَ: بِمَا قَالَ الشَّاعِر: جلاميدُ أمْلاء الأكُفّ كَأَنَّهَا/ رُؤوسُ رجالٍ حُلّقت فِي المَواسم. (ويعني الرّميَ بالحجارة). وَقَالَ رجلٌ من بني هِلَال لِبَنِيهِ: يَا بَنيّ أظهروا النُّسكَ، فَإِنّ النَّاسَ إِنْ رَأَوْا من أحدكُم بُخلاً، قَالُوا: مُقتصدٌ لَا يحبُّ الْإِسْرَاف، وَإِنْ رَأَوْا عَيّاً قَالُوا: متوّقٌ يكرهُ الْكَلَام، وَإِن يرَوا جُبناً قَالُوا: مُتَحرّجٌ يكرهُ الْإِقْدَام على الشُّبُهَات. وكانَتِ الْعَرَبُ إِذا أوفدتْ وافداً تَقول لَهُ: إيّاك والهيبةَ فَإِنَّهَا خَيْبةٌ، وَعَلَيْك بالفُرصةِ فَإِنَّهَا خِلْسةٌ، وَلَا تبتْ عِنْدَ ذَنَبِ الْأَمر، وَبتْ عِنْدَ رَأسه.

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من أسرار العربية

أوَّلُ مَراتبِ الحُبّ: الهوى. ثمَّ العَلاقةُ: وهي الحبُّ اللَّازمُ للقلب. ثمَّ الكَلَفُ: وهو شِدَّةُ الحُبِّ. ثمَّ العِشْقُ: وهو اسمٌ لِمَا فَضَلَ عنِ مِقْدارِ الحُبُّ. ثمَّ الشَّعَفُ: وهو إحْراقُ الحُبِّ القلبَ معَ لذَّةٍ يَجِدُها، وكذلك اللَّوْعةُ واللَّاعِجُ؛ فإنَّهما حُرْقةُ الهَوى، وهذا هو الهَوى المُحْرِق. ثمَّ الشَّغَفُ: وهو أنْ يَبْلُغَ الحُبُّ شَغَافَ القلبِ. ثمَّ الجَوى: وهو الهَوى الباطنُ. ثمَّ التَّيْمُ: وهو أنْ يَستَعْبِدَه الحبُّ، ومنه سُمِّيَ «تَيْمُ اللهِ»؛ أي: عَبْدُ الله، ومنه «رَجُلٌ مُتَيَّم». ثمَّ التَّبْلُ: وهو أنْ يُسْقِمَه الهوى، ومنه «رَجُلٌ مَتْبُول». ثمَّ التَّدْلِيهُ: وهو ذهابُ العقلِ منَ الهوى، ومنه «رَجُلٌ مُدَلَّه». ثمَّ الهُيُومُ: وهو أنْ يَذهَبَ على وَجْهِهِ لغَلَبةِ الهوى عليه، ومن «رَجُلٌ هائِم».

هفوة وتصويب

يقول بعضُهم: «وقدْ جمعتِ الشركةُ النِّفايات»، بكسرِ النون، وهي خطأ، والصّوابُ:«نُفايات» بضمّها، مفرد نُفاية، على وزن فُعالة، مثل قُمامة. ونُفايَةُ الشيءِ: بقيتُه وأَردؤه.

ويقولون: «تزوّجَ الرجلُ منْ خَطيبتهِ»، وهو خطأ، والصّوابُ تزوّجَ خَطيبتهِ، من دون حرف الجرّ.

ويقول آخرون: «تعرّفتُ إلى سائرِ المِنطقة»، ويعنون بها «كلَّ المِنطقة»، وهي خطأ، والصواب القول: «تعرّفتُ إلى المِنطقة كلّها». لأنّ «سائر» تعني الباقي منَ الشّيءِ، وَأَسْأَرَ منه شيئاً: أَبْقَى. تقول: «أكلت سائر الطعام»، أي بقيّته.

من أمثال العرب

أكلَ عليهِ الدَّهْرُ وشربَ

يُضربْ لمن طالَ عُمْرُهُ. يريدونَ أكلَ وشربَ دهراً طويلاً. وقال الشاعر:

كمْ رأينا منْ أُناسٍ قبْلنا / شربَ الدَّهْرُ عليهمْ وأكلْ

أبي يغزو وأمّي تحدّث

ذكروا أن رجلاً قدمَ منْ معركةٍ، فأتاه جيرانُهُ يسألونَهُ عنِ الخَبر، فجعلتِ امرأتُهُ تقول: قتلَ منَ القومِ كذا، وهزمَ كذا، وجرحَ كذا.. فقال ابنُها متعجباً: «أبي يغزو وأمّي تحدث». يُضربُ لمن يضعُ نفسَهُ مكانَ سواهُ.