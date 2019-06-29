متظاهرو الضفة يكشفون كمائن جنود الاحتلال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اشتعلت الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة المحاصر، بمظاهرات ومسيرات، واجهها الاحتلال «الإسرائيلي» بالقمع، وهو ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين، في حين اعتقل 7 فلسطينيين من الضفة.

وأصيب 49 فلسطينياً، بينهم 8 مسعفين وصحفي بنيران الاحتلال خلال الجمعة ال 64 لمسيرات العودة، وكسر الحصار شرق قطاع غزة. ووصل إلى مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة آلاف الفلسطينيين للمشاركة في المسيرات، في حين اعتقلت قوات الاحتلال، شابين من منطقة حي داري في بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة، خلال مواجهات مع عشرات الشبان في البلدة. وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين جمال محمد داري (22 عاماً) وسائد أسامة داري (19 عاماً)، واقتادتهما إلى مركز تحقيق وتوقيف في المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من جميع مداخلها، وهو ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، تخللها إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. وعززت قوات الاحتلال تواجدها في العيسوية عقب استشهاد الأسير المحرر الشاب محمد سمير عبيد، واقتحمت عدداً من المنازل، ومنعت المواطنين من الخروج أو الدخول للبلدة، كما عم الإضراب الشامل في البلدة حداداً على استشهاد عبيد، بينما تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثمان الشهيد.

وأصيب 10 شبان بنيران الاحتلال، بينهم فتى ومصور صحفي خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفرقدوم (قرب قلقيلية) الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت تنديداً ب«صفقة القرن». وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن أكثر من 50 جندياً هاجموا المشاركين في المسيرة بإطلاق كثيف للرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز والصوت، وهو ما أدى إلى إصابة فتى يبلغ من العمر 17 عاماً بعيار في الوجه أحدث كسراً في عظمة الفك، وكسراً في بعص أسنانه حسب المصادر الطبية، كما أصيب المصور الصحفي نضال شتية بعياريين معدنيين وثمانية آخرون عولجوا ميدانياً في مركز إسعاف القرية.

وأكد شتيوي أن جنود الاحتلال اعتدوا على الصحفيين، إضافة إلى أن وحدات خاصة نصبت كمائن في منازل مهجورة، وحين جرى كشفهم تصرفوا بحالة من الهستيريا، وأطلقوا الرصاص في كل الاتجاهات واقتحموا البلدة، ولاحقوا الشبان حتى محيط مسجد عمر بن الخطاب في الحارة الشرقية من البلدة. وأضاف شتيوي أن هذا السلوك العدواني العنيف الذي أظهره جنود الاحتلال خلال قمع المسيرة كان متوقعاً ويأتي رداً على نشر فيديو الأسبوع الماضي، ويظهر فيه جنديان يهربان ذليلين بعد رشقهم بالحجارة خلال مواجهات في كفر قدوم.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء استهداف قوات الاحتلال مسيرة سلمية في قرية عزموط، شرق نابلس. وشارك عشرات المواطنين في المسيرة التي انطلقت بعد أداء صلاة الجمعة، صوب الأراضي المهددة بالمصادرة في قريتي عزموط ودير الحطب، بدعوة من فصائل العمل الوطني، وفعاليات نابلس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تأكيداً على الثوابت الوطنية ورفضا ل «صفقة القرن».

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية نعلين، غرب مدينة رام الله، الأسبوعية السلمية المناهضة للجدار والاستيطان، والتي انطلقت عقب صلاة ظهر الجمعة، وذكرت مصادر محلية في القرية أن جنود الاحتلال أطلقوا الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، وهو ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق. كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية بلعين، غرب رام الله، الأسبوعية السلمية، التي انطلقت من وسط القرية باتجاه جدار الفصل العنصري الجديد في منطقة أبو ليمون. (وكالات)