التصعيد الإيراني محور اهتمام الزعماء في قمة العشرين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت أمس الجمعة، أعمال قمة «مجموعة العشرين» في مدينة أوساكا اليابانية، بمشاركة 37 دولة ومنظمة، وفي جو من الانسجام، وبمهادنة لافتة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإلقائه دعابة ذات مغزى حول روسيا، وسط عدم تحقيق تقدم حقيقي حول الملفات الخلافية، ومن ضمنها المناخ، فيما شكلت قضية «الديمقراطيات الغربية» محل سجال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون. وأراد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن يضع المحادثات في مدينة أوساكا الساحلية تحت عنوان «الانسجام الجميل»، في إشارة إلى معنى كلمة «ريوا» اليابانية، اسم الحقبة الجديدة التي أطلقها الإمبراطور الجديد ناروهيتو. ويبدو أن ترامب تلقّف الرسالة. وأطلق تصريحات تصالحية، وأظهر ودية كبيرة بعد سلسلة هجمات أطلقها مؤخراً.

أشاد الرئيس الأمريكي ب «المصانع الرائعة» التي بناها صانعو السيارات اليابانيون في الولايات المتحدة، بعدما كان انتقد علناً اعتماد اليابان عسكرياً على الولايات المتحدة. وأعرب ترامب أيضاً عن رغبته بالتوصل إلى «تفاهم» مع الهند، كما كال ترامب المديح للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال لقاء مباشر بينهما، معتبراً أنها «شخص مذهل وامرأة مذهلة». لكن المستشارة لم تبدِ أي ردة فعل، حتى حينما حاول ترامب الإيحاء بجو من المودة أمام الكاميرات عند التعليق على مناظرة المرشحين الديمقراطيين للرئاسة الأمريكية. وقال بلهجة مرحة «أفضل أن أكون هنا معكِ (ميركل) على أن أكون أمام الشاشة» أتابع المناظرة التلفزيونية للمرشحين الديمقراطيين. لكن لم تبدِ ميركل أي ردة فعل ملحوظة على كلامه. وربما لا تزال ميركل مستاءة من التعليقات الأخيرة لترامب حول ألمانيا التي اتهمها بالتقصير إزاء «الناتو»، وقال إنها تستفيد بثمن زهيد من الحماية العسكرية الأمريكية على حدّ قوله.

وبشأن التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران، أكد ترامب أن «لا داعي للعجلة» بما يتعلق بمسألة حل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والتي أثارت مخاوف من نشوب صراع عسكري.



دعابة للرئيس الروسي

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ولفت ترامب الأنظار بإطلاقه دعابة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء ثنائي، بينهما تتعلق بملف الانتخابات الأمريكية، والتدخل الروسي فيها، وهي مسألة شديدة الحساسية في الولايات المتحدة. وقال ترامب بسخرية ملتفتاً إلى بوتين: «لا تدخل في الانتخابات أيها الرئيس، لا تدخل»، وذلك بعدما سأله صحفي حول خطر حصول تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي ترشح إليها ترامب رسمياً.

وقال ترامب للصحفيين: «إنه لشرف عظيم أن أكون مع الرئيس بوتين.. لدينا الكثير لنناقشه بما في ذلك التجارة ونزع السلاح».

وأضاف: «عقدنا اجتماعات رائعة. كانت لدينا علاقة جيدة جداً جداً... نتطلع إلى قضاء وقت طيب معاً. هناك الكثير من الأشياء الإيجابية التي ستنتج عن هذه العلاقة».

من جهته، قال بوتين: «مضى وقت طويل لم نلتقِ خلاله»، مشيراً إلى أن إدارتي البلدين «عملتا كثيراً» في هذه الأثناء. ودعا بوتين ترامب إلى زيارة روسيا في مايو /‏ أيار المقبل لمناسبة الاحتفالات بالذكرى ال 75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية.



ترحيب بولي العهد السعودي



ورحب الرئيس الأمريكي بحرارة بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وتبادلا الحديث خلال التقاط الصورة الجماعية، ومن المقرر أن يجتمع ترامب وولي العهد السعودي على غداء عمل. ويتوقع أن يعقد الأمير محمد بن سلمان على هامش القمة اجتماعات مهمة، مع رئيسي أمريكا وروسيا، إضافة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي يرتقب أن تبحث معه الوضع في الخليج، وذلك بعد تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، إثر استهداف ناقلات نفط.

وأظهر ترامب تقارباً مع نظيره البرازيلي جايير بولسونارو بصورة بدا فيها مبتسماً ورافعاً إبهامه، سارع الأخير لنشرها على «تويتر». وأكد بولسونارو أنه من «كبار المعجبين» بالملياردير الأمريكي.

وفيما يتعلق بأكثر المواضيع حساسية في قمة مجموعة «العشرين» وهو الخلاف التجاري بين واشنطن وبكين، أعلن ترامب، أمس، أنه يتوقّع عقد لقاء «بناء» مع نظيره الصيني شي جين بينغ اليوم. ويحاول الزعيمان خلال لقائهما المرتقب خفض التصعيد في ملف النزاع التجاري والتكنولوجي الذي يهدد الاقتصاد العالمي.

وتبحث القمة أيضاً ملف المناخ الذي لا يتوقع حصول انفراج حوله. وهو يشكل ملف توتر متكرر في القمة، منذ انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق المناخي الموقع في باريس.

ملف المناخ

وأكد مقرّبون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن ملف المناخ هو «الأكثر صعوبة» في القمة. وقالوا: إن الأمريكيين يعتمدون موقفاً «متشدداً جداً» ويسعون إلى «استقطاب ثلاث أو أربع دول أخرى» قد ترفض أيضاً توقيع إعلان دعم ل «اتفاق باريس».

وأمس، انتقد الرئيس الروسي في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» الأفكار التقدمية «الليبرالية» للديمقراطيات الغربية. وقال بوتين: إن التقدميين «لا يمكنهم إملاء ما يريدون على غرار ما فعلوا في العقود الأخيرة»، مشيداً بتشدد ترامب في ملف الهجرة غير النظامية. وقال بوتين: إن «هذا الفكر التقدّمي عفا عليه الزمن». ورد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بالقول: «ما أعتبر أنه عفا عليه الزمن هو التسلط، وعبادة الشخص، وحكم القلة، حتى لو أن ذلك قد يبدو أحياناً مجدياً».

من جهته، علق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، على تلك تصريحات بوتين خلال لقاء ثنائي معه قائلاً: «أنا واثق بأنه في هذا العالم الحافل بالغموض، لا يزال لدى الديمقراطيات الكثير لتفعله وتقدمه. إنها ليست النموذج الوحيد، لكنها نموذج موجود وقوي»، آملا بمواصلة «الحوار بين الديمقراطيات الليبرالية، وتلك التي يمكن أن تقول عن نفسها: إنها أقل» على هذا الصعيد. وتعامل الرئيس الروسي مع هذه التصريحات بابتسامة.

وأوضح ماكرون أنه سيبحث مع نظيره الوضع في أوكرانيا وملفي إيران وسوريا، وقال: «لدينا عمل كثير نفعله معاً. وأنا واثق بأن التعاون بيننا أساسي، لأننا عضوان في مجلس الأمن»، داعياً إلى «تحسين» العلاقات بين باريس وموسكو. وصرح بوتين «أود التشديد على أن فرنسا هي أحد أبرز شركائنا».

وفي لقاء فاتر بين رئيسة الوزراء البريطانية وبوتين، الأول منذ تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال في عام 2018 على الأراضي البريطانية، حثت تيريزا ماي الرئيس الروسي على«الكف عن أعمال زعزعة الاستقرار التي تهدد المملكة المتحدة وحلفاءها (مع استبعاد) تطبيع للعلاقات الثنائية» بين البلدين إذا لم تفعل روسيا ذلك. (وكالات)