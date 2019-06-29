الحرارة في فرنسا تلامس 46 درجة.. وحرائق إسبانيا مستعرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت موجة الحر الاستثنائية التي تضرب القارة الأوروبية، أمس الجمعة، حدتها لليوم الخامس على التوالي، مع اقتراب الحرارة في فرنسا من 46 درجة مئوية، مخلفة أربع وفيات حتى الآن، في حين تواصلت الحرائق المستعرة في إقليم كاتالونيا الإسباني، حيث أتت على آلاف الهكتارات.

وللمرة الأولى منذ البدء بتدوين سجلات الطقس في القرن ال 19، سجلت الأرصاد الجوية الفرنسية في الثالثة بعد الظهر أمس، 45.1 درجة مئوية في فيلفياي جنوبي البلاد، حيث رفعت حال التيقظ من الحر إلى الدرجة القصوى، أو اللون الأحمر.

وانضمت بذلك فرنسا إلى نادي الدول الأوروبية التي سجلت على الأقل 45 درجة مئوية (مثل بلغاريا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا واليونان ومقدونيا الشمالية) بحسب أحد خبراء الأرصاد الجوية.

وفي تلك الأجواء الحارقة اضطرت السلطات إلى إغلاق 4000 مدرسة. وفي غرب البلاد أُبلغ عن الوفاة الرابعة جراء هذه الموجة الحارة التي ضربت أغلبية الدول الأوروبية، وبدت استثنائية في قوتها في هذا الوقت من السنة. والمتوفى عامل بناء عمره 33 عاماً.

وشهدت إسبانيا، حيث تعدت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في أغلبية الأيام، وفاة شاب (17 عاماً) كان يحصد في الأندلس جراء «ضربة شمس»، تسببت كذلك بموت رجل يبلغ من العمر (93 عاماً) مساء الخميس، حين كان يسير في وسط مدينة بلد الوليد (شمال إسبانيا). وسجلت الوفاة الأولى خلال موجة الحر هذه في ميلانو الإيطالية، حيث عثر على مشرد سبعيني ميتاً الخميس الماضي، بسبب الإعياء الناجم عن الحر. وفي ضاحية باريس، أصيب طفل يبلغ من العمر ست سنوات بجروح خطرة مساء أمس الأول، بسبب ضغط المياه المندفعة بقوة لدى فتح صنبور لإطفاء الحريق.

ونتيجة للحرارة المرتفعة وضعت 34 من بين 50 مقاطعة في إسبانيا في حالة تأهب تحسباً للحرائق، ولا سيما في كاتالونيا، حيث يكافح رجال الإطفاء حريقاً اجتاح بالفعل 6500 هكتار، ولا يزال خارجاً عن السيطرة. ويكافح عناصر الإطفاء للسيطرة على الحريق، لكنهم يواجهون صعوبات بسبب وصول درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية، والانخفاض الشديد لمعدلات الرطوبة، بحسب مدير الإطفاء في كاتالونيا ديفيد بوريل.

وتوالت درجات الحرارة القياسية المسجلة في جزء كبير من أوروبا، فارتفعت إلى 40 درجة في بيمونتي بإيطاليا، و38.9 درجة سجلت الخميس في جمهورية تشيكيا، و38.6 في ألمانيا. وبذلك ارتفع متوسط درجات الحرارة المسجلة خلال يونيو / حزيران الجاري بنسبة 4.4 درجات، مقارنة مع الفترة المرجعية 191 - 2010.

واضطرت مصلحة السكك الحديد في سويسرا إلى رش السكك بالماء لمنع تكرار التشوهات التي حدثت الخميس. وهناك طريقة أخرى طبقت خلال موجات الحر السابقة، وتقوم على طلائها باللون الأبيض.

(أ ف ب)