«أدنوك»: «الخدمة المتميزة» بدون رسوم في يوليو وأغسطس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع عن إطلاق عرض الصيف الذي يتضمن تقديم الخدمة المميزة بدون رسوم في الفترة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساء، ابتداء من الأول من شهر يوليو القادم وحتى نهاية شهر أغسطس 2019.

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