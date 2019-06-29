شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد: نرحب بالدول الأعضاء في «التحالف الأمني» للمشاركة في ISALEX_UAE 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عبر «تويتر» أمس: «نرحب بالدول الأعضاء في التحالف الأمني الدولي للمشاركة في ISALEX_UAE2019 التمرين الأول من نوعه عالمياً في أبوظبي، والذي يُعقد بتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزير العمل مع الشركاء لمواجهة مختلف التحديات، وصولاً إلى عالم أكثر أماناً واستقراراً وازدهاراً».

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