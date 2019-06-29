«أسود الأطلس» يتصدر مجموعة الموت ويعبر لدور ال 16

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل منتخب المغرب إلى دور ال16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بعد فوزه الثمين على كوت ديفوار 1-صفر في منافسات المجموعة الرابعة.

ورفع «أسود الأطلس» رصيده في مجموعة الموت التي تضم أيضاً جنوب إفريقيا وناميبيا، إلى 6 نقاط، وبقي منتخب كوت ديفوار ثانياً برصيد 3 نقاط.

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من جهته، واصل المنتخب التونسي نتائجه المخيبة بسقوطه في فخ التعادل أمام نظيره المالي 1-1 على استاد السويس الجديد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة. وكانت مالي البادئة بالتسجيل عبر ديادي ساماسيكو في الدقيقة 60، وردت تونس بعد عشر دقائق بواسطة وهبي الخزري.

وهو التعادل الثاني توالياً لتونس بعد الأول أمام أنجولا بالنتيجة نفسها في الجولة الأولى، فيما عززت مالي صدارتها برصيد 4 نقاط بعد فوزها على موريتانيا 4-1.

وتقام الجولة الثالثة الأخيرة الثلاثاء المقبل، فتلعب تونس مع موريتانيا، ومالي مع أنجولا.