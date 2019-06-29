ولي العهد السعودي: نحاول بذل قصارى جهدنا من أجل بلدنا وهي رحلة طويلة

اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، على هامش القمة العشرين في أوساكا.
وقال ترمب خلال اللقاء "شرف لي أن ألتقي ولي العهد السعودي وهو صديق فعل الكثير لبلاده"، بحسب رويترز.
وأَضاف ترامب "أن ما يقوم به ولي العهد السعودي في مكافحة الإرهاب في السعودية هو عمل رائع".
من جهته قال الأمير محمد بن سلمان لترمب "العالم كله ممتن لجهودكم في محاربة الإرهاب".
وأضاف "نبذل قصارى جهدنا لتطوير بلادنا وهي رحلة طويلة".
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