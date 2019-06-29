واشنطن تنشر مقاتلات حربية في قطر

الدوحة/أحمد يوسف/الخليج 365

أعلنت واشنطن عن نشرها مجموعة من المقاتلات الحربية التابعة لقواتها المسلحة في قاعدة العديد الجوية بقطر.

وذكرت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، في بيان الجمعة، إن مقاتلات من طراز "F-22 Raptor" (المفترس) نشرت يوم الخميس 27 يونيو/حزيران في قاعدة "العديد" الجوية بقطر.

وأوضح البيان أن "هذه الطائرات انتشرت في قطر لأول مرة، وذلك من أجل حماية قوات الولايات المتحدة ومصالحها في مناطق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

وتأتي هذه الخطوة في ظل ما تشهده المنطقة من توتر متصاعدً بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، منذ أن خفضت طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.



واتخذت إيران تلك الخطوة، مايو/أيار الماضي، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

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وتفاقم هذا التوتر عقب إسقاط إيران، الخميس، طائرة أمريكية مسيرة، قالت إنها اخترقت الأجواء الإيرانية، فيما قال الجيش الأمريكي إنها كانت تحلق في المجال الجوي الدولي. -

و "القيادة المركزية" بالجيش الأمريكي تشرف على الأعمال العسكرية للولايات المتحدة في بلدان عدة بينها سوريا واليمن والعراق وأفغانستان.

ويتمركز نحو 13 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة "العديد" العسكرية الجوية، على بعد 30 كلم جنوب غرب العاصمة القطرية الدوحة.

وتستخدم واشنطن هذه القاعدة، التي تمثل أكبر تواجد عسكري لها بالشرق الأوسط، في حربها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بسوريا والعراق.

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