تراب من المسجد الأقصى على ضريح "أرطُغرُل"

بيلاجك (تركيا) / هارون قايماز / الخليج 365

وضع السفير الفلسطيني لدى أنقرة، فائد مصطفى، الجمعة، حفنة من تراب المسجد الأقصى، على ضريح الأمير الغازي "أرطُغرُل بك بن سليمان شاه"، والد مؤسس الدولة العثمانية.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مصطفى زار ضريح أرطغرل، بقضاء سويغوت، بولاية بيلاجك، شمال غربي تركيا، وقرأ الفاتحة على روحه، ثم وضع حفنة من تراب "الأقصى" على الضريح من جهة الرأس.

وفي تصريح للأناضول، قال مصطفى، إن "فلسطين كانت تتمتع بمكانة خاصة في الدولة العثمانية، ولذلك شعرنا بضروة أن يكون تراب فلسطين موجودا هنا إلى جانب تراب الدول الأخرى".

وأضاف أن "العديد من الجنود العثمانيين سقطوا في سبيل الدفاع عن تراب فلسطين، واختلط الدم الفلسطيني بالدم العثماني".

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وأشار مصطفى، إلى وجود مقابر جنود فلسطينيين في تركيا، مثلما توجد مقابر جنود عثمانيين في فلسطين.

وأضاف أن "الشعبين تاريخهما وحاضرهما ومسقبلهما واحد".

بدوره، أعرب قائماقم قضاء سويغوت، مراد أوزتورك، عن ترحيبه الكبير باستقبال سفير فلسطين في القضاء.



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