إسطنبول.. كرنفال تعليمي لتوعية طلاب الجاليات العربية

إسطنبول / رنا جاموس / الخليج 365

نظمت مبادرة تعليمية شبابية، الجمعة، بمدينة إسطنبول، كرنفالا بعنوان "خياراتي التعليمية"، موجها لتوعية طلاب الجاليات العربية في تركيا.

ووفق مراسلة الخليج 365، نظم الفعالية مبادرة "أدرس في تركيا"، وشارك فيها عدد من الجامعات والمعاهد والمدارس في تركيا، إضافة إلى هيئة المنح التركية، ومديرية تعليم إسطنبول، بحضور أكثر من ألف طالب عربي.

و"أدرس في تركيا" هي مبادرة أطلقها كل من "أكاديمية إسطنبول للغات"، وبيت الطالب للخدمات الطلابية، والمنظمة الدولية الشبابية "عزم"، ومبادرة "عينك على المستقبل" من الأردن، وقد نظمت أول فعالية لها بإطلاق الكرنفال التعليمي.

وأقيمت الفعالية في مبنى بالار باشي للثقافة والمؤتمرات، ببلدية اسكودار في إسطنبول، وتخللها معرض إرشادي للتخصصات الجامعية، بإدارة مجموعة من الطلاب المتطوعين.

وخلال المعرض، أطلع كل متطوع الطلاب الحاضرين عن مجال تخصصه وميزاته، بهدف توعية الطلاب حول المسارات التعليمية المتوفرة.

وقدم حوالي 100 متطوع من الطلاب الجامعيين من جنسيات عربية مختلفة، شروحا تفصيلية عن كافة الاختصاصات الجامعية، بينها الهندسية، والإنسانية من علوم سياسية وعلم نفس وعلم اجتماع، وإدارة الأعمال والتجارة الدولية والطيران، وغيرها.

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وشاركت في هذه الفعالية كل من الجالية الجزائرية والسودانية واللبنانية والمصرية واليمنية ومجموعة من الطلاب السوريين، في تركيا.

وعلى هامش الفعالية، انتظم برنامج تدريبي شارك فيه 8 محاضرين، استعرض قصص نجاح ودورات تدريبية حول كيفية اختيار كل طالب لاختصاص معين، إضافة الى محاضرات تستهدف أهالي الطلاب حول اختيار المدرسة الأنسب لأبنائهم.

كما تضمن الكرنفال فقرات ترفيهية للأطفال وأخرى تفاعلية تتضمن أسئلة ذكاء لفئة الشبان.

وفي حديث للأناضول، قال عمر سليمان، الطالب الفلسطيني في فرع هندسة الكمبيوتر بـ"جامعة إسطنبول بيلغي" (خاصة): "شاركت كمتطوع للحديث عن التخصص الهندسي".

وأضاف: "تحدثت أيضا عن المواد العلمية المدرسة في الجامعة والمهارات المطلوبة لهذا الاختصاص، بالإضافة إلى مجالات العمل في المستقبل".

وأكد سليمان أن مجال الهندسة كان من أكثر المجالات التي يقبل عليها الطلاب، لافتاً إلى أن الشبان يميلون أكثر لاختصاص هندسة الكمبيوتر، فيما تتوجه الفتيات إلى اختصاصات الهندسة الطبية والكيمائية والغذائية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.