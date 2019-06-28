الجيش الليبي يهدد السفن التركية: نعتبرها أهدافا معادية

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إنه تم إصدار الأوامر لقوات الجيش باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية.
وتابع المسماري " الجيش الليبي أوامر بحظر رحلات الطيران من أي مطار ليبي إلى تركيا"، وأنه سيتم استهداف "أي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا".
وأضاف المسماري أن الأهداف التركية في ليبيا تعتبر أهدافا معادية.
وأعلن المسماري في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الجمعة أن الجيش الوطني الليبي يتصدى لمحاولة ميليشيات طرابلس التقدم نحو منطقة السبيعة.
وقال المتحدث الرسمي إن الجيش سيقتحم مدينة غريان لتدمير قدرات الميليشيات فيها.
وعلق المسماري على التدخلات الخارجية في ليبيا بقوله "هناك تدخل تركي قطري لصالح الميليشيات في طرابلس"، وأن "هناك تدخل تركي مباشر في معركة طرابلس من البحر والجو والبر".
وأوضح أن تركيا وفرت غطاء جويا بطائرات مسيرة خلال اقتحام الميليشيات مدينة غريان.
وأكد المسماري "سنسقط مشروع تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا".
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