دبي - بواسطة محمد فارس في العام الماضي، أعلنت شركة Devolver Digital عن إطلاق لعبة المغامرات خاصتها Minit على أجهزة الحاسوب والإكس بوكس وكذلك البلاستيشن.

وقبل نحو أقل من أسبوعين من الآن، أعلن القائمين على اللعبة نيتهم إطلاقها على كلٍ من أندرويد و iOS.

وهذا ما حصل فعلًا، من خلال إصدار التسجيل المُسبق سواء على متجر قوقل بلاي او أب ستور.

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والآن وبشكل رسمي، تم إطلاق لعبة المغامرات Minit بشكلها النهائي والكامل لمستخدمي أندرويد و iOS.

وفيما يخص هذه اللعبة، فكما أشرنا سابقًا تدخل من ضمن ألعاب المغامرات والتحديات.

وما يُميزها هو أسلوب لعبها، حيث عليك المغامرة وانجاز المطلوب لمدة أقصاها 60 ثانية. “1دقيقة”

وعند مشاهدتك لمقطع الفيديو أدناه، ستُلاحظ تركيز اللعبة على الرسومات الأنيقة والقائمة على البيكسلات بالأبيض والأسود.

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كذلك ستُوفّر أدوات تحكم في العرض من أعلى إلى أسفل على أن تعمل العناصر الأخرى باللمس، وبشكل انسيابي دون تعرّض اللاعب لشعور الصعوبة.

أما فيما يخص طريقة اللعب في Minit، ستبدأ جولتك الأولى بالتقاط شخصيتك سيفًا ملعونًا، وعند هذه النقطة، لديك ستون ثانية لمحاولة رفع اللعنة قبل موتك.

ويتم التقدم من خلال الوصول إلى أماكن راحة، وستحتاج إلى البحث في هذه المناطق للتأكد من أنك لن تفقد أي قوة دفع.

من ناحيته وكما كان متوقّع، لعبة Minit غير مجانية، حيث متاحة مقابل 4.99$، مع عدم وجود أي إعلانات أو عمليات شراء داخلية.

أخيرًا إذا كنت تبحث عن لعبة مغامرة ممتعة تشبه إلى حد كبير ألعاب Zelda، فإن هذه اللعبة هي الخيار الأمثل.

بحيث يمكنك تحميلها على أندرويد من هنا، وعلى النظام الآخر iOS من هنا، وبالسعر الذي أشرنا إليه سابقًا.

التدوينة لعبة المغامرات Minit متاحة الآن وبشكل رسمي على أندرويد و iOS ظهرت أولاً على عالم التقنية.