"التركماني السوري" ينظم حفلا لخمسين طالب تخرجوا من تركيا

جوبان باي/ مراسلون/ الخليج 365
نظم المجلس التركماني السوري، الجمعة، حفلا لخمسين طالب وطالبة تخرجوا من جامعات تركية مختلفة هذا العام.
وأقيم الحفل ببلدة جوبان باي ذات الغالبية التركمانية بريف محافظة حلب شمالي سوريا.
وشارك في الحفل، عدد من المسؤولين والوجهاء التركمان، يتقدمهم رئيس المجلس محمد وجيه جمعة.
وفي كلمته خلال الحفل، قال جمعة مخاطبا المتخرجين: "أنتم مستقبل سوريا ومستقبل تركمانها، أنتم من ستبنون مستقبلنا المشرق".
وانتهى الحفل بتوزيع الهدايا على الطلاب.
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