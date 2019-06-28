"وول ستريت": الهجوم على أنبوب النفط بالسعودية مصدره العراق

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الجمعة، نقلًا عن مسؤولين أن الهجمات التي تعرض لها أنبوب نفط بالسعودية، في مايو/أيار الماضي، مصدرها العراق وليس اليمن.

وقالت الصحيفة، في موقعها الإلكتروني، إن مسؤولين أمريكيين (لم تسمهم) خلصوا إلى أن الهجمات بطائرات مسيرة على صناعة النفط السعودية في مايو الماضي، كان مصدره العراق وليس اليمن.

وأشارت أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حث رئيس الوزراء العراق (عادل عبد المهدي) على اتخاذ خطوات لضمان عدم استخدام بلاده كقاعدة انطلاق جديدة لشن هجمات.

وتابعت الصحيفة، أن المسؤولين العراقيين يشككون في التقييم الأمريكي.

وأضافت أنهم طلبوا من إدارة الرئيس دونالد ترامب، تقديم أدلة تدعم مزاعمهم.

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ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات العراقية، غير أن البلاد يتواجد بها كيانات مسلحة شيعية موالية لإيران، التي تواجه اتهامات بدعم الحوثيين في اليمن.

وكان يعتقد سابقا بأن الهجمات انطلقت من اليمن، حيث أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إلحاق أضرار بمنشآت نفطية في المملكة.

ومنتصف مايو الماضي، أعلنت السعودية، تعرض محطتي ضخ خط أنابيب لنقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع بالساحل الغربي، لهجوم طائرات دون طيار مفخخة "درون".

جاء ذلك، بعد ساعات من إعلان الحوثيين إطلاق 7 طائرات مسيرة، وتنفيذها هجمات طالت منشآت حيوية سعودية، حسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.

وقبل يوم من ذلك، أعلنت الرياض تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.

يشار أن منطقة الخليج تشهد توترًا بين الولايات المتحدة وإيران، منذ أن خفضت الأخيرة بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.