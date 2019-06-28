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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة المعترف بها دوليًّا، اليوم الجمعة، أنها تمكّنت من تحرير مواقع جديدة من قبضة المليشيا الحوثية، في محافظة الضالع، جنوبي البلاد.
وأفاد بيان للجيش، أن قواته «تمكنت من تحرير مواقع ومساحات كبيرة في مديرية قعطبة، شمالي المحافظة، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي».
وأكد البيان، أن المعارك أسفرت عن سقوط «قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثيين، فضلا عن خسائر في الآليات العسكرية».
في سياق متصل، أعلنت قوات الجيش اليمني، عن إتلاف خمسة آلاف عبوة ناسفة ولغم زرعها الحوثيون بمحافظة حجة، شمالي البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر #اليمن.. الجيش يتلف 5 آلاف عبوة ناسفة ولغم زرعها الحوثيون بـ #حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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