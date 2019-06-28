اليمن.. الجيش يتلف 5 آلاف عبوة ناسفة ولغم زرعها الحوثيون بـ #حجة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة المعترف بها دوليًّا، اليوم الجمعة، أنها تمكّنت من تحرير مواقع جديدة من قبضة المليشيا الحوثية، في محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وأفاد بيان للجيش، أن قواته «تمكنت من تحرير مواقع ومساحات كبيرة في مديرية قعطبة، شمالي المحافظة، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي».

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وأكد البيان، أن المعارك أسفرت عن سقوط «قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثيين، فضلا عن خسائر في الآليات العسكرية».

في سياق متصل، أعلنت قوات الجيش اليمني، عن إتلاف خمسة آلاف عبوة ناسفة ولغم زرعها الحوثيون بمحافظة حجة، شمالي البلاد.