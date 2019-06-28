من هو إسرائيل؟ وماذا تعرف عنه؟

قال الحق تبارك تعالى في كتابه العزيز, مايلي:

سورة البقرة, الآية 132-133:

{ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون (١٣٢) أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون (١٣٣) }

سورة البقرة, الآية 136:

{قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون}

سورة البقرة, الآية 140:

{أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون}

سورة آل عمران, الآية 84:

{قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون}

سورة آل عمران, الآية 93:

{كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين}

سورة النساء, الآية 163:

{إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوود زبورا}

سورة المائدة, من الآية 27 الى الآية 32:

{واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين (٢٧) لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين (٢٨) إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين (٢٩) فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين (٣٠) فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين (٣١) من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون (٣٢) }

سورة الأنعام, الآية 84:

{ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين}

سورة هود, الآية 71:

{وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب}

سورة يوسف, الآية 6:

{وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم}

سورة يوسف, الآية 38:

{واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون}

سورة يوسف, الآية 68:

{ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون}

سورة مريم, الآية 6:

{يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا}

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سورة مريم, الآية 49:

{فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا}

سورة مريم, الآية 58:

{أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا}

سورة الأنبياء, الآية 72:

{ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين}

سورة العنكبوت, الآية 27:

{ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين}

سورة ص, الآية 45:

{واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار}

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين نبينا محمد إبن عبدالله صلوات ربي وسلامه عليه وآله وصحبه أجمعين وسلم الله عليهم تسليماً كثيراً كبيرا إلى يوم الدين, وبعد…

أعزائي المتابعين رجالاً ونساء وأطفالاً وشيوخ - سلاماً عليكم من الله ورحمة من لدنه وبركاته - في البداية اسمحوا لي أن اوضح لكم بأني لست شيخاً أو مفتياً في الدين، فأنا مجرد شخصاً عادياً أراد في الله خيراً، ولعل وعسى أن هذا الخير يفيد الجميع، خصوصاً بعد أن بتنا نتخبط في ديننا الحنيف جراء بعض الخزعبلات «الصهيونية الاسرائيلية» التي أحرفت البعض منا عن الحقائق التي وردت في آيات الكتاب العزيز المحكمة التنزيل والتي لا يمكن أن تحتمل الخطأ أو تتعرض له منذُ أن أنزل الله القرآن الكريم على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.

هل نبي الله يعقوب هو إسرائيل؟

الخزعبلات «الصهيونية الاسرائيلية» جعلت من نبي الله يعقوب إبن إسحاق إبن إبراهيم خليل الرحمن - صلوات ربي وسلامه عليهم - إسرائيل, غير أن الحقائق التي وردت في آيات كتاب الله تضحد تماماً تلك الخزعبلات والخرافات الاسرائيلية وتضحد أيضاً مزاعمهم في أن يكونوا من أقارب خليل الرحمن عليه السلام.

واستناداً إلى الآيات القرآنية الكريمة السابق ذكرها، نجد أن الله تعالى ذكر في النص القرآني اسم يعقوب صراحةً بعد اسم والده إسحاق إبن أبينا إبراهيم خليل الرحمن, ومثالاً على ذلك قوله عز وجل على لسان نبيه يوسف إبن يعقوب إبن إسحاق إبن إبراهيم، في سورة يوسف, الآية 38: {واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون} .

وجميع الآيات القرآنية التي ذُكر فيها اسم نبي الله يعقوب - عليه السلام - صراحةً، لم يقرن فيها اسم إسرائيل باسمه إطلاقاً، غير أن الآية (58) من سورة مريم, وهي: {أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا}، عطفت على اسم خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، باسم إسرائيل، ولكن على أساس أنه شخصاً لا يمد لأبينا إبراهيم بأي صلة غير أن البعض من ذريته وجدت فيهم الصفة التي قال عنها الله عز وجل {إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا} سورة مريم, الآية (58)… والله أعلم.

ماذا تعرف عن إسرائيل؟

توضح جميع الاستدلالات القرآنية صراحةً أن نبي الله يعقوب عليه السلام، هو شخص مستقل بشخصيته عن إسرائيل، وهما شخصان مختلفان تماماً ذلك لأن الأول "نبي الله" والآخر ليست له علاقة بالنبوة، ودليلاً على ذلك قول الحق في محكم كتابه العزيز في سورة آل عمران, الآية 93: {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين}.

والآية الكريمه السابقة من سورة آل عمران، ماهي إلا دليلاً يؤكد بأن إسرائيل ليس نبياً ونما مجرد شخصاً عادياً لم تنزل عليه النبوة، وذلك لأنه لا يمكن لأي نبي من أنبياء الله الكرام يحرم شيئاً من تلقاء نفسه دون أن يحرمه الرب تبارك وتعالى عليه، وخاصة بعد قول الحق عز وجل: {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه}، حيث أن الله تعالى تحدى في الآية ذاتها بني إسرائيل الذين قالوا: {من قبل أن تنزل التوراة}، في قوله تعالى {قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين}، آل عمران, الآية 93… والله أعلم.

من هو إسرائيل؟

بعد أن اتضح لنا أن إسرائيل هو شخص لا يمد لنبي الله يعقوب إبن إسحاق إبن إبراهيم خليل الرحمن، بأي صلة لا من قريب ولا من بعيد، من الطبيعي أن نتسائل بالقول: من هو إسرائيل إذاً ؟..

الجميع تقريباً قرأوا عن قصة ابني آدم عليه السلام، اللذان قتل أحدهما الآخر، واللذان ورد ذكرهما في القصة الشهيرة باسمي (قابيل و هابيل) غير أن هذين الاسمين لم يردا باللفظ في كتاب الله تعالى ولا في الصحاح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى عنهما، في سورة المائدة, الآية 27: {واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين}.

الآية القرآنية واضحة تماماً ولا تحتاج إلى شيخاً كي يفسرها، وكذلك القصة الحقيقية لابني آدم التي حاولت الخرافات «الصهيونية الاسرائيلية» أن تضللها علينا بعد أن أضافة اسمي (قابيل و هابيل) الاسمين اللذان لم يردا باللفظ في كتاب الله ولا في الصحاح من سنة رسوله الكريم، كما هو مذكور في سورة المائدة, من الآية 27 الى الآية 32 ، السابق ذكرها أعلاه .

وبداية القصة كما هو مذكور في الآية 27 من سورة المائدة، توضيح أن ابني آدم قربا قربانا إلى الله، فتقبل الله تعالى من أحدهما ولم يتقبل من الآخر؛ دون ذكر اسميهم والسبب الذي اضطرهم لتقديم القربان، غير أن الذي لم يتقبل الله منه قربانه قال لاخيه لأقتلنك، رد عليه الآخر بالقول إنما يتقبل الله من المتقين؛ وفق ما ذكر في الآية… والله أعلم.

قد يظن البعض أن قصة ابني آدم عليه السلام، انتهت عند الآية 31 من سورة المائدة، غير أن الآية 32 من السورة ذاتها هي ختام القصة، والتي ذكر الله تعالى فيها اسم أحد ابني آدم وهو قاتل أخاه الذي لم يذكر اسمه، وقرأ قول الحق ان شئت: { من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون } سورة المائدة, الآية 32 ... والله أعلم.

أعزائي المتابعين عزيزاتي المتابعات، نعم هذه هي الحقيقة المطلقة والتي حاولت الخزعبلات والخرافات «الصهيونية الاسرائيلية» دحضها بشتى الطرق والوسائل لكي لا تظهر للعلن، وهي أن الاسم الحقيقي لأبن آدم الذي طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، يدعى «إسرائيل» ذكره الحق تبارك وتعالى صراحةً في ختام القصة المذكورة في سورة المائدة, من الآية 27 الى الآية 32 ، والتي ينص آخرها صراحةً {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا} ، وذلك عقاباً ولذريته اعتباراً بانه أول انسان يسن سنة القتل وازهاق النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق… هذا والله أعلم.. انتهى.