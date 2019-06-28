أزمة صحية يتعرض لها نائب البشير في سجن كوبر

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ذكرت صحيفة الانتباهة السودانية أن النائب السابق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، انتابته متاعب في القلب مما أدى إلى ضرورة إخضاعه للمزيد من الفحوصات الطبية.
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
ووسط حراسة مشددة أعيد النائب السابق لرئيس الجمهورية والمسجون منذ فترة، إلى سجن كوبر بعد أن أجريت له بعض الفحوصات.
ووصل عدد من أفراد أسرة علي عثمان طه إلى مستشفى علياء حيث تم علاجه.
وسجن كوبر هو أحد أكبر السجون المركزية في السودان، بنى في فترة وقوع السودان تحت الاحتلال البريطاني، بعد انتصار القوات البريطانية علي جيش الخليفة عبدالله التعايشي عام 1899 واحتلال السودان.
ويوجد في السجن القسم السياسي وبقى هو الأشهر على الإطلاق لارتباط السجناء أو المعتقلين فيه بتقلبات الحكم في السودان.
ومن أشهر الذين سجنوا في "كوبر" قيادات الحركة الوطنية أثناء احتلال السودان، قادة أعضاء جمعية "اللواء الأبيض" عام 1924، وهي حركة سياسية سودانية ظهرت في عشرينيات القرن الـ20 في السودان لبعث الوعي السياسي الوطني في السودان ضد الاستعمار البريطاني والدعوة للوحدة بين مصر والسودان تحت شعار وحدة وادي النيل.
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