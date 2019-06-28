دبي - بواسطة محمد فارس الجيل التالي من متصفّح فايرفوكس متاح الآن كإصدار تجريبي عام على أندرويد © Tech World قدمت بواسطة

حاليًا متصفّح فايرفوكس على أندرويد يُعد متصفّحا مليء بالميزات، وخاصةً الكثير من ميزات الأمان ودعم الإضافات.

لكنه لم يُماثل الأداء الذي يُقدّمه متصفّح كروم من قوقل.

بدوره، أجرت موزيلا “Mozilla” خلال الأشهر القليلة الماضية الكثير من العمل على متصفّح جديد تمامًا على الهواتف المحمولة.

وقد أُطلق على المتصفّح اسم “Fenix”، والآن وبعد مراحل اختبار مغلقة ومحدودة، دخل المتصفّح النسخة التجريبية العامة.

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وحاليًا المتصفّح متاح على متجر قوقل بلاي تحت اسم “Firefox Preview”.

وهنا تقول موزيلا “إن متصفحها هذا أسرع من فايرفوكس الحالي لنظام أندرويد، وهو يوفر الحماية ضد برمجيات التتبع افتراضيا”.

ويُلاحظ في هذا المتصفّح تجديد كامل على الواجهة، مع شريط سفلي للعناوين وميزة “المجموعات” لتنظيم المواقع، والدعم الكامل للوضع المُظلم.

أيضًا، سيستخدم هذا المتصفّح الإصدار الجديد من محرك GeckoView، والذي يُعدّ نسخة معدّلة من محرك عرض سطح المكتب الخاص بفايرفوكس.

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في نفس السياق قالت موزيلا:

“بناء متصفّح لنظام أندرويد على GeckoView يؤدي أيضًا إلى قدر أكبر من المرونة فيما يتعلق بميزات الخصوصية والأمان التي يمكننا تقديمها لمستخدمي الهواتف المحمولة”.

واستكملت حديثها: “مع GeckoView، لدينا القدرة على تطوير متصفحات أسرع وأكثر أمانًا وأكثر سهولة للمستخدم في تقديم أداء غير مسبوق”.

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أخيرًا، من المتوقع أن يتم استبدال الإصدار الحالي من فايرفوكس بالمتصفّح الجديد هذا في وقت ما من هذا الخريف.

كما سيدخل متصفّح فايرفوكس الحالي على أندرويد وضع الصيانة في الشهر المُقبل، ولن يتلقى أي ميزات جديدة.

تحميل متصفّح Firefox Preview من هنا.

التدوينة الجيل التالي من متصفّح فايرفوكس متاح الآن كإصدار تجريبي عام على أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.