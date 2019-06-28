دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة هيئة الرقابة الإيطالية تغرم فيسبوك 1 مليون دولار على إثر فضيحة كامبريدج أنالتيكا

يبدو أن فسبوك لم تنتهي بعد من مواجهة تبعيات تساهلها في التعامل مع ببانات مستخدمي منصتها الاجتماعية وتسريبها، ففي أخر الصفعات التي تلقتها الشركة فرضت هيئة الرقابة وحماية المستخدم الايطالية غرامة بقيمة 1,1 مليون دولار على الشركة الأمريكية بسبب فضيحة تسريب بيانات المستخدمين كامبريدج أنالتيكا.

حيث جاء تحديد قيمة الغرامة وفقاً للقانون الإيطالي الخاص بحماية بيايات وخصوصية المستخدم، والذي كان معمول به وقت حدوث الانتهاك من المنصة الاجتماعية.

وقبل دخول القانون الأوروبي الجديد حيز التنفيذ، حيث تصل قيمة الغرامة وفقاً للقانون الأخير إلى نسبة 4% من قيمة الدخل الإجمالي السنوي للشركة أو الشبكة الاجتماعية المسربة لبيانات المستخدمين.

لتُعد بذلك قيمة هذه الغرامة المفروضة على فيسبوك ضئيلة جداً بالمقارنة لو تم إقرارها وفقاً للقانون الأوروبي الجديد، والذي قد تصل فيه الغرامة إلى أكثر من مليار مع شركة بحجم فيسبوك بايراداتها السنوية العالية في حال تورطتها بشكل كامل في عملية التسريب.

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وفي تعليق من المتحدث الرسمي باسم المنصة على الموضوع قال بأن الشركة اتخذت العديد من تدابير واجراءات الأمان عقب تسريبات كامبريدج انالتيكا، كان أبرزها بتحديد المعلومات والبيانات التي قد يصل لها مطوري تطبيقات الطرف الثالث.

كما قامت الشركة بالاستثمار بشكل أكبر في حقل حماية خصوصية المستخدم عبر استخدام تقنيات جديدة وإقامة شراكات مع جهات مخصتة في هذا المجال، حيث شملت إجراءاتها الوقائية توظيف 20,000 موظف جديد العام الماضي تتركز مهمتهم على الشق الأمني وحماية الخصوصيات.

والجدير بالذكر ان قضية تسريب بيانات المستخدمين هذه والتي عرفت عالمياً باسم فضيحة كامبريدج أنالتيكا قد استهدفت 87 مليون مستخدم تم استغلال بيانتهم من قبل شركة تحليل البيانات في الانتخابات الأمريكية عام 2016 فيما اعترفت فيسبوك بالعملية العام الماضي.

التدوينة هيئة الرقابة الإيطالية تغرم فيسبوك 1 مليون دولار على إثر فضيحة كامبريدج أنالتيكا ظهرت أولاً على عالم التقنية.