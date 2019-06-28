دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper البحرين تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق وتحتج رسميًّا

استدعت البحرين، اليوم الجمعة، القائم بأعمال سفارة العراق في المنامة، احتجاجًا على الاعتداء على سفارة البحرين في بغداد، وطالبت بمحاسبة المسؤولين.

وقال الوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية بوزارة الخــارجية السفير يوسف محمد جميل؛ إن وزارة الخارجية استدعت القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى مملكة البحرين محمد عدنان محمود الخفاجي، لإبلاغه احتجاج مملكة البحرين على ما تعرض له مبنى سفارة مملكة البحرين في بغداد من اعتداء و أعمال تخريبية مساء أمس الخميس، في سلوك غير مسؤول ومرفوض بشدة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين.

وأضاف السفير جميل أن وزارة الخارجية ترحب بالبيانين الصادرين عن الحكومة العراقية ووزارة خارجية جمهورية العراق، الرافضين لهذا الاعتداء، مؤكدًا أهمية محاسبة المتسببين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات، وأن تقوم الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها في تأمين وحماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين لدى جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١.

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وقام الوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية بتسليم القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق مذكرة احتجاج بهذا الشأن.

وكانت وزارة خارجية مملكة البحرين، استنكرت في وقت سابق، الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارتها لدى العراق الشقيقة، من قبل متظاهرين وأدى إلى أعمال تخريبية في مبنى السفارة.

وقررت وزارة الخارجية استدعاء السفير صلاح علي المالكي سفير مملكة البحرين لدى العراق للتشاور، وحمَّلت الحكومة العراقية المسؤولية التامة عن حماية سفارة وقنصلية البحرين في العراق وجميع العاملين فيهما، وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ١٩٦١.