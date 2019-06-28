غريفيث يبدأ الأسبوع المقبل جولة للدفع بعملية السلام في اليمن

مأرب (اليمن)/ علي عويضة / الخليج 365

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، مارتن غريفيث، الجمعة، أنه سيزور الأسبوع المقبل، عدة دول للدفع قدما بعملية السلام.

وقال غريفيث، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إنه س‏يزور روسيا والإمارات وسلطنة ‎عمان، الأسبوع المقبل، للمضي قدماً بعملية السلام في ‎اليمن.

وأضاف المبعوث الأممي، بأنه "مصمّم على التوصّل الى حلّ سياسي شامل للنزاع، ويشجّعه التزام الأطراف وأصحاب الشأن على الانخراط معه".

والأربعاء، استأنف غريفيث، مهامه بلقاء علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني، في العاصمة السعودية الرياض، بعد توقف نحو شهرين.

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يأتي ذلك في أعقاب ترميم العلاقة بين الرئيس عبدربه منصور هادي، وغريفيث، بعد شهرين من القطيعة، إثر اتهام الأول للأخير بالتماهي مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وتبذل الأمم المتحدة جهودًا متعثرة للتوصل إلى حل سلمي ينهي الحرب، التي جعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وللعام الخامس، يعاني اليمن من حرب بين القوات الموالية للحكومة وقوات الحوثيين، المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.