الاتحاد الأوروبي يمدد عمل بعثتيه للشرطة والحدود في فلسطين

بروكسل / شريفة تشتين / الخليج 365

مدد الاتحاد الأوروبي مهمة عمل بعثة "الشرطة الأوروبية" لمساندة الشرطة الفلسطينية، وبعثة المساعدة الحدودية في معبر رفح حتى 30 يونيو/ حزيران 2020.

وقال بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي الجمعة، إن عمل البعثتين يأتي في إطار الجهود الساعية للتوصل لحل شامل للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، قائم على حل الدولتين.

وأضاف أنه تم تخصيص 12.43 مليون يورو حتى يونيو/ حزيران 2020، لبعثة الشرطة الأوروبية "كوبس" التي يقع مركزها في رام الله، وتعمل من أجل تطبيق الإصلاحات في قطاعي الأمن والعدالة، وتقوية سيادة القانون، وتعزيز أمن المواطنين.

وتشارك في بعثة الشرطة الأوروبية دول الاتحاد الـ28، بالإضافة إلى تركيا وكندا والنرويج.

وأشار أنه تم تخصيص 2.15 مليون يورو، في نفس الفترة، لبعثة المساعدة الحدودية الأوروبية في معبر رفح. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.